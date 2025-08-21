Nguyễn Phan Quế Mai ra mắt tập thơ tiếng Anh về hòa bình dịp 2/9

Sau hai tiểu thuyết viết "The Mountains Sing" và "Dust Child", tập thơ tiếng Anh đầu tay của Nguyễn Phan Quế Mai "The Color of Peace" sẽ ra mắt vào 2/9.

Nguyễn Phan Quế Mai (trái) và bìa tập thơ tiếng Anh đầu tay của cô, The Color of Peace sắp ra mắt vào 2/9.

Trên trang cá nhân, tác giả Nguyễn Phan Quế Mai cho biết tập thơ tiếng Anh đầu tay của cô, nhan đề The Color of Peace (tạm dịch: Sắc màu hòa bình) sẽ được Nhà xuất bản Black Ocean Publishing phát hành vào 2/9 - Ngày Quốc khánh Việt Nam.

Cuốn sách được nhà xuất bản giới thiệu là "một tập thơ mạnh mẽ, bắc cầu hàn gắn các quốc gia và các thế hệ". Theo đó, The Color of Peace đan xen những câu chuyện cá nhân sâu sắc về gia đình, lịch sử, chiến tranh và nhân loại, khiến độc giả chiêm nghiệm hành trình chữa lành và hy vọng xuyên văn hóa và qua thời gian.

Nhà xuất bản cho biết Nguyễn Phan Quế Mai sẽ quyên góp 100% số tiền thu được từ The Color of Peace cho ba tổ chức hỗ trợ nạn nhân của cuộc chiến tranh tại Việt Nam: PeaceTrees Vietnam, Quỹ DOVE, và RENEW.

Nguyễn Phan Quế Mai là tác giả của mười ba cuốn sách tiếng Việt và tiếng Anh.

Năm 2008, Quế Mai gây chú ý trên thi đàn Việt Nam với tập thơ đầu tay Trái cấm. Năm 2010, cô ra mắt tiếp tập thơ thứ hai Cởi gió, giành Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội. Cùng năm, chùm thơ Hà Nội, Những ngôi sao hình quang gánh, Ta phố của Quế Mai đoạt giải nhất cuộc thi Thơ về Hà Nội. Năm 2014 tập thơ Những bí mật của hoa sen của cô được BOA Editions phát hành tại Mỹ.

Năm 2015, Nguyễn Phan Quế Mai ra mắt tập thơ Tổ quốc gọi tên mình gồm 99 bài thơ. Trong đó bài thơ Tổ quốc gọi tên ra mắt từ năm 2011 sau đó nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc thành bài hát Tổ quốc gọi tên mình.

Năm 2020, Quế Mai ra mắt tiểu thuyết đầu tay The Mountains Sing viết bằng tiếng Anh, kể về một gia đình Việt Nam bốn thế thế hệ, sống qua các biến cố lịch sử như nạn đói, cải cách ruộng đất, và hai cuộc chiến tranh trải dài từ thời Pháp thuộc đến những năm kháng chiến chống Mỹ và ngày hòa bình lập lại. Cuốn sách khắc họa những mất mát, đau thương mà chiến tranh mang lại, đồng thời ca ngợi tình yêu gia đình, sức mạnh của hy vọng và lòng vị tha. Cuốn sách nhanh chóng trở thành sách bán chạy đoạt hành loạt giải thưởng.

Tiểu thuyết thứ hai của cô, Dust Child, cũng viết bằng tiếng Anh, xuất bản năm 2023. Sách lấy bối cảnh trong và sau chiến tranh ở Việt Nam, kể câu chuyện về hai chị em người Việt, một cựu chiến binh Mỹ và một người đàn ông con lai mà cuộc sống giao thoa nhau theo những cách tình cờ đến kỳ lạ.

Tác phẩm của Nguyễn Phan Quế Mai đã được dịch ra hơn hai 25 ngôn ngữ và đã nhận Giải thưởng Văn học PEN Oakland/Josephine Miles, Giải thưởng Sách Quốc tế, Giải thưởng Sách Đầu tay Xuất sắc của BookBrowse, Học bổng Văn học Lannan về Tiểu thuyết, cũng như Giải Á quân Giải thưởng Hòa bình Văn học Dayton.

Quế Mai từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Monash (Australia) và sau đó lấy bằng Tiến sĩ ngành Viết Sáng tạo tại Đại học Lancaster (Anh).