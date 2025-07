Nguyễn Phan Quế Mai giành hai giải thưởng văn học tại Pháp

Hai tiểu thuyết "The Mountains Sing" và "Dust Child" của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai lần lượt giành hai giải thưởng văn học tại Pháp.

Nguyễn Phan Quế Mai (thứ hai từ trái qua) cùng đại diện các nhà xuất bản nhận giải thưởng văn học nước ngoài xuất sắc. Ảnh: NVCC.

Chiều 28/6, tiểu thuyết Dust Child của Nguyễn Phan Quế Mai được trao giải Văn học nước ngoài xuất sắc (Prix de littérature étrangère) tại hội chợ sách Créteil en poche ở Paris. Đây là hội sách quốc tế tập trung vào sách khổ nhỏ (dạng bỏ túi) do hiệu sách La Griffe Noire tổ chức từ năm 2009, với sự tham gia của 20.000 độc giả tham dự trong hai ngày tổ chức. Hội sách cũng có sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản lớn như HarperCollins, Pocket, J’ai lu, Points…

Trước đó một ngày, tiểu thuyết đầu tay The Mountains Sing của Nguyễn Phan Quế Mai cũng được trao giải thưởng tiểu thuyết xuất sắc của năm (Meilleur Roman Points) do bạn đọc bầu chọn từ hơn 300 cuốn sách do nhà xuất bản Points xuất bản ở dạng bỏ túi trong năm qua. Giải thưởng này do tạp chí Version Femina tổ chức với sự tham gia bầu chọn của 150 thành viên ban giám kháo - những người yêu sách, chọn ra 9 tiểu thuyết lọt vào vòng chung khảo.

Cả hai tiểu thuyết Dust Child và The Mountains Sing Nguyễn Phan Quế Mai đều viết bằng tiếng Anh, được nhà xuất bản Éditions Charleston mua bản quyền tiếng Pháp, và dịch giả dạn dày kinh nghiệm Sarah Tardy chuyển ngữ.

The Mountains Sing kể về gia đình Việt Nam qua nhiều thế hệ, sống qua các biến cố lịch sử như nạn đói, cải cách ruộng đất, và hai cuộc chiến tranh trải dài từ thời Pháp thuộc đến những năm kháng chiến chống Mỹ, khắc họa những mất mát, đau thương, đồng thời ca ngợi tình yêu gia đình, sức mạnh của hy vọng và lòng vị tha. Dust Child lấy bối cảnh trong và sau chiến tranh ở Việt Nam, kể câu chuyện giàu chất thơ và hồi hộp về hai chị em người Việt, một cựu chiến binh Mỹ và một người đàn ông con lai với cuộc sống giao thoa nhau theo những cách tình cờ đến kỳ lạ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô Camille Jure, quản lý biên tập của nhà xuất bản Éditions Charleston nhận định rằng tiểu thuyết của Nguyễn Phan Quế Mai chạm đến trái tim nhiều độc giả. “Những tác phẩm của Nguyễn Phan Quế Mai phù hợp với những gì đơn vị xuất bản của chúng tôi tìm kiếm. Đây là những cuốn tiểu thuyết đích thực, rung động lòng người, khắc hoạ chân dung những phụ nữ mạnh mẽ, ngoan cường. Hơn thế nữa, cách tiếp cận của Quế Mai khi sáng tác bằng tiếng Anh cũng rất thú vị. Cách cô ấy viết về đất nước của mình thực sự đã phi thực dân hóa văn học”, cô Jure chia sẻ.

Theo cô, các tác phẩm của Nguyễn Phan Quế Mai được độc giả yêu mến vì đã kể những câu chuyện chưa nhiều bạn đọc phương Tây biết về Việt Nam, qua góc nhìn của người Việt.

Xuất hiện tại hai lễ trao giải, Nguyễn Phan Quế Mai đã chia sẻ về vai trò của sách trong cuộc đời của cô, rằng từ những ngày tuổi thơ khi lớn lên ở Bạc Liêu, sách đã tiếp thêm cho cô nghị lực vượt qua gian khó. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người đã mua cho cô những quyển sách đầu tiên, và cả ban giám khảo cũng như bạn đọc Pháp. Quế Mai còn hát một bài hát cải lương do chính cô sáng tác để tri ân bạn đọc.

Nguyễn Phan Quế Mai là tác giả, dịch giả nhiều đầu sách, từng nhận các giải thưởng trong nước cho một số tập thơ. Dust Child và The Mountains Sing mang lại cho cô nhiều giải thưởng và trở thành sách bán chạy tại thị trường Mỹ.

Tại Việt Nam, bài thơ Tổ quốc gọi tên mình của Nguyễn Phan Quế Mai được phổ nhạ và được đông đảo công chúng yêu mến.