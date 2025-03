Nguyễn Nhật Ánh đưa nhiều độc giả đến với trang sách

Nhiều độc giả tham gia cuộc thi "Nguyễn Nhật Ánh và tôi" cho biết họ tìm thấy đam mê đọc sách khởi nguồn từ trang văn của vị "Hiệp sĩ tuổi thơ".

Cuộc thi "Nguyễn Nhật Ánh và tôi" do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức với mục tiêu khuyến khích độc giả đọc và chia sẻ cảm nghĩ về sách, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi.

Trong 3 tháng diễn ra cuộc thi có 731 bài thi, gồm 401 bài thi viết và 330 bài thi vẽ gửi về từ nhiều vùng miền trên cả nước. Thí sinh nhỏ tuổi nhất còn học tiểu học, thí sinh lớn tuổi nhất đã gần 60. Nhiều bạn tham gia cả hai bảng thi. Có thí sinh gửi hơn 10 bài dự thi.

Từ trái qua: nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thí sinh đoạt giải Nhất bảng thi Vẽ Bùi Nhật Phúc Anh và họa sĩ Đức Lâm. Ảnh: NXB Trẻ.

Phạm Mai Hương (giải Nhất bảng thi Viết, sinh năm 2008) kể Bong bóng lên trời của Nguyễn Nhật Ánh là lần đầu "Ngấu nghiến, tôi đọc hết một cuốn sách chữ chỉ sau hai ngày". Cô hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, vì "chuyện của bác Ánh thật đời thường và gần gũi. Không hoang đường, không kỳ ảo nhưng rất thật, rất nhân văn", khiến cho người đọc cảm giác "có thể xuyên không, có thể ngửi thấy mùi đất bốc lên sau cơn mưa rào, có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài cổng trường với chiếc xe kẹo kéo, có thể mường tượng được vị của chiếc kẹo ăn với lạc như thế nào". Dẫu cho đó là "cái thiếu thời" mà họ không được sống và trải nghiệm.

Phạm Thị Ngát, có bài viết đạt giải Tư, chia sẻ rằng khi còn nhỏ, nhà bạn rất nghèo, không có tiền mua sách truyện, chỉ có thể thuê truyện để đọc khi lên huyện học. Từ niềm yêu thích sách Nguyễn Nhật Ánh, Ngát từng mở một phòng đọc nhỏ miễn phí với mong ước các bạn nhỏ gần nhà bớt đi tắm sông, bớt chơi điện tử, xem ti vi. Những cuốn sách Nguyễn Nhật Ánh là “bí kíp” để Ngát thuyết phục các bạn nhỏ thử đọc truyện chữ.

Nguyễn Đức Nghị (Hà Nội, bài viết đạt giải Ba) không may mất thị lực từ năm lớp 7, làm quen với tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh qua chương trình phát thanh. Sách của Nguyễn Nhật Ánh mở ra cho Nghị “một thế giới thuần khiết, đầy ánh sáng... như ánh sáng cuối đường hầm tối tăm để tôi vững bước vượt qua thời điểm khó khăn nhất đời mình”. Từ đây, Nghị đã nỗ lực vươn lên học tập không ngừng, và hiện nay có công việc ổn định, đạt được ước mơ, vượt ra khỏi vỏ ốc tự ti của chính mình.

Cuộc thi "Nguyễn Nhật Ánh và tôi" do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức diễn ra từ ngày 10/10/2024 đến ngày 10/1/2025, gồm 2 bảng: thi Viết và thi Vẽ; mỗi bảng có 9 giải chính thức do Ban giám khảo chấm, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Tư. Ngoài ra mỗi bảng còn có 1 giải Ấn tượng, do bạn đọc bình chọn online.

Giám khảo chung khảo bảng thi Viết là nhà văn, nhà phê bình Văn Giá và Ban biên tập Nhà xuất bản Trẻ. Giám khảo chung khảo bảng thi Vẽ là họa sĩ Đức Lâm và họa sĩ Bùi Nam, Trưởng phòng Kỹ - Mỹ Thuật Nhà xuất bản Trẻ.

Thí sinh tham gia bảng thi Viết sẽ chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc đối với các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đối với bảng thi Vẽ, thí sinh vẽ minh họa hoặc fan art các nhân vật, bối cảnh… lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh.

Một số bài viết và tranh vẽ chọn lọc từ cuộc thi “Nguyễn Nhật Ánh và tôi” 2024 sẽ được Nhà xuất bản Trẻ đưa vào tập sách Lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh, với sự đồng thuận trước đó của tác giả. Ban tổ chức hy vọng tập sách này sẽ nối dài niềm vui đọc sách, truyền tải cảm hứng đọc và viết đến đông đảo bạn đọc trên cả nước.

Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955 tại Thăng Bình, Quảng Nam. Ông vào TP.HCM theo học ngành Sư phạm và tốt nghiệp vào năm 1976. Ông là một trong những nhà văn Việt Nam viết cho thiếu nhi, thanh thiếu niên thành công nhất. Đến nay Nguyễn Nhật Ánh đã có hơn 100 tác phẩm các thể loại, trong đó nhiều nhất là truyện dài, cùng một số tập thơ, truyện tranh, truyện ngắn... Ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhà văn viết cho thanh thiếu niên nhiều nhất nước. Sách của ông từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh, gần đây nhất là Ngày xưa có một chuyện tình. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm được nhiều thế hệ độc giả yêu thích như Còn chút gì để nhớ (1988), Cô gái đến từ hôm qua (1989), Mắt biếc (1990), Hạ đỏ (1991), Kính vạn hoa (1995-2002)... Nhiều tác phẩm của ông được tái bản liên tục và văn Nguyễn Nhật Ánh chưa bao giờ giảm sức hút với những người yêu mến ông. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2010, tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của ông được trao tặng Giải thưởng Văn học ASEAN. Năm 2020, Nguyễn Nhật Ánh nhận Giải thưởng lớn Hiệp sĩ Dế mèn với tác phẩm Làm bạn với bầu trời. Ngày 29/11 vừa qua, Mùa hè không tên nhận giải Sách được bạn đọc yêu thích tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.