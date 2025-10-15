Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Lào Cai

  • Thứ tư, 15/10/2025 06:11 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Công an tỉnh Lào Cai bước đầu xác định vụ tai nạn khiến 3 người chết trên Tỉnh lộ 172 trưa 13/10 xảy ra do xe khách mất phanh khi xuống dốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại km14+250 Tỉnh lộ 172 thuộc địa phận thôn 8 Minh Phú, xã Việt Hồng trưa 13/10.

Xe khach tong taluy anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ôtô khách biển kiểm soát 21H-017.76 di chuyển xuống dốc, đến giữa dốc thì xảy ra sự cố kỹ thuật – hệ thống phanh mất hiệu lực. Tài xế Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) thông báo cho hành khách biết tình huống khẩn cấp, đồng thời chủ động đánh lái về bên phải và ghì xe vào ta luy dương nhằm hạn chế thiệt hại.

Do đoạn đường dốc và xe chở rất nhiều hành khách nên cú va chạm vẫn rất mạnh, khiến phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng, kính vỡ tung tóe.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 37 người, gồm cả tài xế và phụ xe. Có 3 người tử vong (hai người chết tại chỗ, một người qua đời khi cấp cứu), 5 người khác bị thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Xe khach tong taluy anh 2

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, kính vỡ tung, nhiều hành khách bị mắc kẹt trong khoang xe. Ảnh: CACC.

Cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Dương, kết quả không phát hiện vi phạm. Phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm loại 41 chỗ, nhãn hiệu THACO, vẫn còn hạn đăng kiểm đến ngày 17/12.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ôtô khách biển kiểm soát 21H-017.76 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc trên.

Viên Minh/VTC News

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

