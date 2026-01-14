Nguyên nhân tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người tử vong

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do lái xe Phan Văn Trường và lái xe Trịnh Khắc Hưng không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Nguồn: TTXVN.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng 14/1, tại Km 334+300 đường cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Kết quả xác minh sơ bộ đánh giá nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do lái xe Phan Văn Trường điều khiển xe ôtô 16 chỗ, biển kiểm soát 38C-229.33 và lái xe Trịnh Khắc Hưng điều khiển xe ôtô đầu kéo, biển kiểm soát 36C-111.46 kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 36RM-001.36 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30, giữa xe ôtô khách loại 16 chỗ biển kiểm soát 38C-229.33, do anh Phan Văn Trường (sinh năm 1986, trú tại thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 do anh Bùi Văn Hồi (sinh năm 1990, trú tại thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Khi xảy ra va chạm, trên xe ôtô khách chở 9 hành khách, di chuyển theo hướng từ Nghệ An đi thành phố Hà Nội.

Chiếc xe đã đâm va vào phía sau bên trái thành thùng rơ moóc của xe ôtô đầu kéo đang dừng đỗ trên làn ngoài giáp lề bên phải phía trước chiều di chuyển của ô tô khách (do đoạn đường phía trước có vụ tai nạn giao thông đang được Cảnh sát giao thông xử lý).

Ngay sau đó, một chiếc xe ôtô đầu kéo khác biển kiểm soát 36C-111.46 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 36RM-001.36 do anh Trịnh Khắc Hưng (sinh năm 1989, trú tại thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển tiếp tục đâm va vào phía sau thành thùng xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 và một phần hông trước bên phải đầu xe ôtô khách biển kiểm soát 38C-229.33.

Vụ tai nạn khiến lái xe ôtô khách là anh Phan Văn Trường bị thương tích nhẹ, 4 hành khách trên xe ôtô 16 chỗ tử vong. Nạn nhân là: ông Phan Văn Nhân (sinh năm 1966, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); anh Võ Đặng Quang Anh (sinh năm 2008, tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); ông Hoàng Bá An (sinh năm 1976, trú tại thôn Đinh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); ông Trịnh Văn Quyền (sinh năm 1962, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, gồm: ông Đặng Văn Hòa (sinh năm 1962, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) chấn thương sọ não, gãy tay chân; ông Đặng Văn Nga (sinh năm 1957, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gãy 1/3 xương gò má trái, vết thương bàn chân; ông Thái Văn Anh (sinh năm 1968, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gãy xương cẳng tay phải; ông Trần Khánh Lâm (sinh năm 1970, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gãy xương hàm trên; ông Đặng Văn Hùng (sinh năm 1972, trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) chấn thương phần mềm hàm dưới…

Cả 3 xe ôtô đều bị hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông để xử lý theo quy định.