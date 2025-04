Nguyên nhân mưa lớn trái mùa ở TP.HCM và Nam bộ

Những ngày qua, TP.HCM và một số tỉnh, thành Nam bộ liên tục xuất hiện mưa trái mùa với vũ lượng khá lớn.

Chiều 23 và 24/4, TP.HCM và một số tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa trái mùa lớn. Những cơn mưa trái mùa giúp giảm nền nhiệt ở khu vực sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong đó, chiều tối 24/4, lượng mưa cao nhất ở Bình Dương ghi nhận vào khoảng 118 mm, ở TP.HCM có nơi đạt hơn 64 mm. Nhiều tỉnh thành khác trong khu vực cũng xuất hiện mưa rào đến mưa to.

Liên tục trong chiều 23 và 24/4, TP.HCM và một số tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa với vũ lượng tương đối lớn. Ảnh: Hữu Huy.

Về nguyên nhân gây mưa, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, rãnh thấp có trục ở vào khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam và bị nén về phía Nam do tác động của bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung bộ lấn tây và có xu hướng nâng trục nhẹ lên phía Bắc, những nhiễu động gió đông trên cao (gây mưa) duy trì và hoạt động tốt trên khu vực Nam bộ.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết: “Lượng mưa ghi nhận 60-70 mm được xem là khá lớn. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng thời tiết bất thường”.

Trong hôm nay (25/4), thời tiết TP.HCM, và một số tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục bị chi phối bởi những hình thế thời tiết gây mưa như đã nêu ở trên. Do đó, ban ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng đưa ra dự báo vào chiều và tối nay ngày 25/4, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.