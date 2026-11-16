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Thể thao

Nguyên nhân Mbappe vội rời đi mà không giao tiếp với Zidane

  • Thứ hai, 16/11/2026 20:26 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Kylian Mbappe rời sân vận động chỉ 15 phút sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 để kịp đáp chuyến bay trở về CLB.

Mbappe không chào khán giả Pháp mà vội vã rời sân đấu. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng 6 Nations League hôm 16/11 khép lại trong khung cảnh khá bất thường với tuyển Pháp. Nhiều cầu thủ vội vã rời sân vận động Atlantique ở Bordeaux ngay sau tiếng còi mãn cuộc. HLV Zinedine Zidane thậm chí không thể gặp toàn đội để trao đổi sau trận.

Theo RMC Sport, chỉ hai phút sau khi trọng tài kết thúc trận đấu, các tuyển thủ Pháp ra sân cảm ơn khán giả. Tuy nhiên, màn tri ân diễn ra chóng vánh và họ không đi hết một vòng sân.

Hành động này khiến một bộ phận cổ động viên không hài lòng. Nhiều tiếng huýt sáo vang lên khi các cầu thủ không tiến sát khán đài. Đáng chú ý, đội trưởng Kylian Mbappe không xuất hiện trong màn chào khán giả vì đã rời sân từ trước.

Tiền đạo Real Madrid rời sân vận động chỉ 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Truyền thông Pháp cho biết Mbappe tỏ ra rất vội vã. Rayan Cherki và Malo Gusto cũng nhanh chóng ra về cùng những chiếc túi nhỏ, Eduardo Camavinga là người tiếp theo rời đi.

Nguyên nhân nằm ở lịch trình di chuyển. Các cầu thủ cần đến sân bay Merignac (Bordeaux, Pháp) trước giờ đóng cửa, nơi nhiều máy bay riêng đã chờ sẵn. Một chuyến bay cất cánh lúc 0 giờ 5 phút, hướng đến Milan (Italy). Chiếc còn lại rời đi lúc 0 giờ 12 phút để đến Madrid (Tây Ban Nha). Máy bay của Liên đoàn Bóng đá Pháp khởi hành lúc 1 giờ 15 phút.

Việc các tuyển thủ rời Bordeaux quá nhanh khiến Zidane không thể tổ chức cuộc trao đổi chung trong phòng thay đồ. Khi được hỏi về những gì nhà cầm quân này nói sau trận, tiền vệ Andy Diouf xác nhận: “Chúng tôi không có bài phát biểu nào cả”.

Trong khi đó, Pablo Pagis cho biết Zidane đã giúp mọi người cảm thấy yên tâm. Dù vậy, cuộc gặp giữa ông và toàn đội sau chiến thắng đã không diễn ra như dự kiến.

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