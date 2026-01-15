Nguyên nhân không ngờ của hai bệnh lý quen thuộc

Cơ thể tích tụ nhiều độc tố khiến chúng ta bị béo phì và ngứa ngoài da. Có điều, nhiều người đã không biết điều này. Khi cơ thể được thải độc, hai căn bệnh này sẽ thuyên giảm.

Béo phì là căn bệnh nguy hiểm của xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: H.B.

Béo phì và ngứa ngoài da là hai căn bệnh gây nên phiền phức cho nhiều người. Phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng con người bị béo phì là do ăn uống quá độ, rối loạn chuyển hóa. Còn ngứa ngoài da là một căn bệnh da liễu, hoặc do gan hoạt động không hiệu quả, nhưng nguyên nhân sâu xa của hai căn bệnh này là do cơ thể tích tụ độc tố.

Béo phì

Bệnh béo phì là bệnh lý do nhiều yếu tố dẫn đến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm, thông thường là tế bào lipid tích trữ quá nhiều ở một vài bộ phận và gia tăng nhanh chóng, khiến tỷ lệ chất béo trong cơ thể vượt ngưỡng bình thường.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra béo phì, chủ yếu là: di truyền, môi trường xã hội và tâm lý. Theo nghiên cứu y học, nếu bố hoặc mẹ béo phì, khoảng 40% con sẽ béo phì. Nếu cả bố và mẹ đều béo phì thì tỷ lệ con mắc béo phì sẽ lên tới 80%.

Có câu “ăn được ngủ được là tiên”, nhưng vô số món ăn ngon có thể biến thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến béo phì. Đồng thời, cuộc sống ngày càng hiện đại, phương tiện giao thông phát triển mạnh mẽ, công nghiệp hóa trên đà đi lên, khiến con người dần phụ thuộc vào công cụ và máy móc, ít vận động hơn và trở nên chậm chạp.

Chất béo ít được tiêu thụ sẽ dư thừa và tích tụ theo thời gian, là nguyên nhân trực tiếp gây ra béo phì. Bên cạnh đó, việc tích tụ quá nhiều độc tố, ảnh hưởng đến chức năng bài tiết bình thường cũng là một trong những nguyên nhân gây béo phì.

Phương pháp chính để phòng ngừa và điều trị béo phì bao gồm: Giảm lượng calorie trong khẩu phần ăn một cách hợp lý, khi lượng calorie nạp vào cơ thể thấp hơn lượng calorie tiêu thụ, mỡ trong cơ thể sẽ dần được phân giải và cân nặng sẽ giảm dần.

Chúng ta cũng cần bổ sung các loại vitamin; thực hiện các bài tập như chạy bộ, đi bộ nhanh, thể dục nhịp điệu, đạp xe, bơi lội, nhảy dây, đi cầu thang bộ; tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh, không vừa xem TV vừa ăn, không uống rượu, ngủ đủ giấc, điều chỉnh trạng thái tâm lý ổn định, tích cực.

Ngứa ngoài da

Ngứa ngoài da chỉ tình trạng ngứa ngáy mà không có tổn thương ngoài da nào, triệu chứng thường gặp là da khô hoặc nhiều dầu, dễ nổi mẩn đỏ, đốm màu, mụn nhỏ li ti, dễ dị ứng. Đó là vì da đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, nơi thể hiện tình trạng cơ thể rõ nhất. Một khi độc tố tích tụ quá nhiều, da sẽ xuất hiện các phản ứng tương ứng.

Theo phạm vi và vị trí của ngứa da, có thể chia thành hai loại: ngứa toàn thân và ngứa từng bộ phận. Ngứa toàn thân thường gặp ở người trưởng thành, có thể tái phát, trường hợp nghiêm trọng hơn còn đau rát liên tục.

Những triệu chứng này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ môi trường xung quanh, ví dụ độ ẩm, thời tiết từng mùa, môi trường làm việc hoặc các loại thuốc bôi ngoài da, dùng xà phòng có tính kiềm mạnh khiến tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi trên da mất cân bằng. Nguyên nhân gây ngứa từng bộ phận liên quan đến nhiệt độ, mồ hôi, sự ma sát, nhiễm nấm của vùng da đó.

Việc tìm ra nguyên nhân gây bệnh là chìa khóa để phòng và điều trị ngứa ngoài da. Tránh gãi, chà xát và rửa bằng nước nóng để giảm ngứa. Tạo thói quen sinh hoạt điều độ, không mặc quần áo quá chật, không tắm quá thường xuyên. Tránh uống rượu, uống trà quá đặc; hạn chế ăn đồ cay như ớt, hạt tiêu và mù tạt. Chú ý nghỉ ngơi và loại bỏ các thói quen xấu trong sinh hoạt.