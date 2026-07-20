Nguyên hiệu trưởng bị kiện vì chiếm gần 500 m2 đất trường

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công, yêu cầu một cựu hiệu trưởng di dời căn nhà xây trên đất trường và trả lại gần 500 m2 đất bị chiếm dụng.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lắk. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 20/7, VKSND khu vực 6 (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công liên quan đến hành vi chiếm dụng đất tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lắk, xã Liên Sơn Lắk.

Theo kết quả xác minh của VKSND khu vực 6, năm 2003, ông N.T.T. được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lắk (nay là trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lắk). Đến năm 2010, ông T. tự xây dựng nhà ở trên phần đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của nhà trường do UBND tỉnh Đắk Lắk giao.

Ông T. nghỉ hưu vào năm 2014 nhưng vẫn tiếp tục sinh sống trong căn nhà này đến nay.

VKSND cho biết vụ việc đã phát sinh từ nhiều năm trước, từng được nhiều cơ quan xem xét, xử lý nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Gia đình ông T. vẫn sử dụng phần đất trên làm nơi ở, ảnh hưởng đến quỹ đất phục vụ quy hoạch, xây dựng các công trình phục vụ hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Hiện trạng phần diện tích ông N.T.T. đang chiếm dụng. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Để bảo vệ lợi ích công, ngày 22/6/2026, VKSND khu vực 6 ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu ông T. di dời căn nhà khỏi khuôn viên trường và trả lại diện tích đất theo quy định. Tuy nhiên, ông T. không chấp hành.

Ngày 7/7/2026, VKSND khu vực 6 phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND xã Liên Sơn Lắk tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng khu đất.

Kết quả xác định ông T. đang chiếm dụng trái phép hơn 487 m2 đất tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48 (trước đây là thửa 343, tờ bản đồ số 5), thuộc thôn Hợp Thành, xã Liên Sơn Lắk. Đây là phần đất đã được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho nhà trường quản lý, sử dụng theo Quyết định số 2264/QĐ-UB ngày 2/12/1996.

Cùng ngày, VKSND khu vực 6 kiến nghị trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lắk khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công. Nhà trường sau đó có văn bản đề nghị VKSND đứng ra khởi kiện theo quy định tại Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Ngày 8/7/2026, VKSND khu vực 6 ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu ông N.T.T. di dời căn nhà ra khỏi khuôn viên trường và hoàn trả diện tích đất đã chiếm dụng.