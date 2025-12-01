Nguyễn Bích Thủy ra mắt cuốn sách 'sâu sắc mà dung dị' về cách ca hát

"Khoa học & nghệ thuật ca hát", tổng hợp kiến thức và trải nghiệm của Nguyễn Bích Thủy trong nhiều năm theo đuổi opera. Cuốn sách sâu sắc về chuyên môn nhưng được viết bằng ngôn từ giản dị.

Soprano Nguyễn Bích Thủy, một trong những cái tên nổi bật của âm nhạc cổ điển Việt Nam, mới đây đã cho ra mắt cuốn sách Khoa học & nghệ thuật ca hát. Tác phẩm là kết quả nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn của chị tại các môi trường nghệ thuật quốc tế.

Sự kiện ra mắt sách của Nguyễn Bích Thủy ở TP.HCM thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn thanh nhạc. Ngoài sự tôn trọng dành cho "nữ hoàng đêm tối" nổi danh một thời, nhiều người nể phục sự kỳ công và tâm huyết của Nguyễn Bích Thủy trong việc biên soạn một cuốn sách sâu sắc về chuyên môn nhưng được diễn giải theo cách rất giản dị về ngôn ngữ. Nguyễn Bích Thủy có cách ví von sinh động, dễ hiểu khiến độc giả dù không thực sự am hiểu chuyên môn thanh nhạc cũng có thể tiếp cận.

Nội dung của Khoa học & nghệ thuật ca hát bao gồm hệ thống kiến thức về sinh lý giọng hát, hơi thở, khẩu hình, cộng hưởng… kết hợp cùng yếu tố nghệ thuật như biểu cảm, phong thái sân khấu, phương pháp luyện tập và tư duy nghề nghiệp. Đây được kỳ vọng trở thành tài liệu tham khảo cho sinh viên thanh nhạc, giảng viên, cũng như những người yêu thích opera.

“Tôi viết cuốn sách này với mong muốn giúp người học thanh nhạc tiếp cận opera theo cách khoa học, bài bản nhưng vẫn đầy cảm xúc nghệ thuật. Tôi tin rằng khi hiểu rõ cơ chế của giọng hát, người ca sĩ sẽ tự tin hơn, làm chủ sân khấu tốt hơn và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn cho khán giả”, soprano Nguyễn Bích Thủy chia sẻ.

Soprano Nguyễn Bích Thủy trong buổi ra mắt sách.

Soprano Nguyễn Bích Thủy sinh năm 1978, là một trong những giọng ca đáng chú ý của opera Việt Nam, có quá trình hoạt động bền bỉ trong lĩnh vực thanh nhạc cổ điển. Năm 2002, chị đoạt Giải Nhất Cuộc thi Opera Quốc tế tại Bangkok, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Sau giải thưởng này, Nguyễn Bích Thủy theo học chương trình Thạc sĩ biểu diễn opera tại Korea National University of Arts (Hàn Quốc) và tốt nghiệp năm 2008. Hiện chị sinh sống và làm việc tại Áo, đồng thời duy trì hoạt động giảng dạy và biểu diễn tại Việt Nam.

Trong quá trình theo đuổi opera, Nguyễn Bích Thủy từng giành thêm một số giải thưởng trong và ngoài nước, giữ vai trò giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hợp tác với nhiều dàn nhạc, nhà hát trong các chương trình nghệ thuật lớn.