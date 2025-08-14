Nguồn gốc rùng rợn của 'Gia đình Addams' ngoài đời thực

Loạt phim về gia đình Addams tưởng như chỉ là sản phẩm hư cấu, thực tế lại được lấy cảm hứng từ cuộc đời kỳ dị của chính tác giả Charles Addams.

Wednesday trở lại với hình tượng sắc sảo, lạnh lùng và u tối trong series mới của Netflix do Jenna Ortega thủ vai. Ảnh: Netflix.

Trong khi Wednesday gây sốt toàn cầu, nhiều khán giả bất ngờ khi biết truyện tranh Gia đình Addams, nguyên tác của bộ phim, thực chất được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của tác giả Charles Addams.

Ông lớn lên bên nghĩa địa, thích vẽ bộ xương và không bao giờ muốn có con. Những yếu tố kỳ quặc, thậm chí rợn người trong tác phẩm lại xuất phát từ những trải nghiệm thực tế.

Trước khi trở thành biểu tượng màn ảnh và truyền hình, Gia đình Addams ra đời trên các trang truyện tranh của The New Yorker năm 1938, dưới nét vẽ của họa sĩ Charles Addams. Điều thú vị là nhiều chi tiết kỳ lạ trong truyện được chính tác giả lấy cảm hứng từ đời sống cá nhân.

Charles Addams sinh ra tại thị trấn Westfield (bang New Jersey, Mỹ) - nơi nổi tiếng với những ngôi nhà phong cách Victorian, nghĩa địa cổ và những câu chuyện ly kỳ bao trùm. Khi còn nhỏ, Charles thường xuyên ghé thăm nghĩa trang địa phương để "tưởng tượng cảm giác chết là như thế nào". Bạn bè thời thơ ấu kể ông từng bị bắt gặp lẻn vào một căn nhà cổ trên phố Elm chỉ để vẽ bộ xương người bằng phấn lên sàn nhà.

Căn biệt thự Victorian mà Addams sinh sống được cho là hình mẫu của ngôi nhà Gia đình Addams. Sau này, nhiều sự kiện kinh hoàng thực sự xảy ra tại thị trấn này, trong đó có vụ án mạng rúng động năm 1971 khi John List giết cả gia đình rồi bỏ trốn suốt 18 năm.

Căn biệt thự kiểu Victorian tại Westfield (New Jersey) được cho là truyền cảm hứng cho nơi ở của gia đình Addams. Ảnh: Patch.com.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Addams với Barbara Jean Day, người phụ nữ có làn da trắng nhợt và mái tóc đen dài, thường mặc trang phục gợi cảm theo phong cách phù thủy, cũng là nguyên mẫu của nhân vật Morticia Addams.

Vì không muốn có con, Charles đã đưa quan điểm "trẻ con là sinh vật kỳ lạ" vào truyện, với cách khắc họa Pugsley và Wednesday đầy rẫy suy nghĩ đen tối, bất cần và phi truyền thống, theo ScreenRant.

Dù lấy cảm hứng từ người thật, Gia đình Addams phần lớn là sản phẩm hư cấu. Charles Addams từng khẳng định ông xây dựng các nhân vật dựa trên cảm giác mình là "kẻ sống bên lề xã hội".

Điều trớ trêu là Charles Addams lại không thực sự hài lòng với loạt phim truyền hình đầu tiên về Gia đình Addams những năm 1960. Ông cho rằng các nhân vật bị làm cho quá "thân thiện", không còn chất “ma mị” như phiên bản truyện tranh gốc. Phải tới thập niên 1990, hai chuyển thể khác ra đời, ông mới đồng ý phim đã tiệm cận tinh thần đen tối nguyên bản.

Đến phiên bản mới nhất, Wednesday (Netflix), người ta mới thấy rõ nhất sự hồi sinh trọn vẹn của “tinh thần Addams”. Phim kết hợp giữa chất Gothic đậm đặc và góc nhìn hiện đại về sự dị biệt, kỳ thị xã hội và cả hậu thực dân. Đúng như cách mà Charles Addams từng dùng để phản ánh đời sống Mỹ - kỳ lạ nhưng sâu sắc.