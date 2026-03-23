Người Việt ở Israel dần ổn định trở lại sau 3 tuần xung đột Trung Đông

Sau 3 tuần kể từ khi xung đột bùng phát tại Trung Đông, tình hình an ninh tại Israel vẫn tiềm ẩn rủi ro, song đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại đây nhìn chung đã dần ổn định trở lại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel nằm trong tòa nhà Beit Amot, phố Sha’ul Hamelech, Tel Aviv, Israel. Ảnh: Đức Trung/PV TTXVN tại Isarel

Trong bối cảnh khó khăn, bà con thể hiện tinh thần bình tĩnh, đoàn kết, tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền sở tại nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, trong 3 tuần qua, chưa có trường hợp người Việt bị thương vong do ảnh hưởng trực tiếp của các cuộc tấn công.

Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự chủ động trong việc ứng phó với tình huống khẩn cấp cũng như ý thức chấp hành hướng dẫn an ninh của người dân.

Ngay từ những ngày đầu xung đột, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã liên tục phát đi cảnh báo và hướng dẫn người dân cũng như cộng đồng người nước ngoài về các biện pháp phòng tránh như xác định vị trí hầm trú ẩn, hạn chế di chuyển không cần thiết và tuân thủ tín hiệu còi báo động.

Người Việt tại các thành phố như Tel Aviv, Netanya, Batyam, Haifa... đã nhanh chóng thích nghi với các quy định này, hình thành thói quen phản ứng kịp thời mỗi khi có cảnh báo.

Tinh thần tương trợ lẫn nhau được phát huy rõ nét. Nhiều gia đình người Việt chủ động kết nối, chia sẻ thông tin về tình hình an ninh, kinh nghiệm ứng phó, cũng như hỗ trợ nhau trong sinh hoạt hằng ngày.

Những nhóm liên lạc qua mạng xã hội được duy trì thường xuyên, giúp cập nhật nhanh chóng các thông báo từ chính quyền và khuyến cáo từ cơ quan đại diện Việt Nam.

Sau giai đoạn đầu hạn chế hoạt động, một số cơ sở kinh doanh của người Việt đã bắt đầu mở cửa trở lại tại những khu vực được đánh giá là an toàn hơn.

Các quán ăn nhỏ hay dịch vụ làm đẹp từng bước hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương cũng như cộng đồng người nước ngoài. Việc khôi phục kinh doanh được thực hiện thận trọng, linh hoạt theo tình hình thực tế, đồng thời vẫn đảm bảo các quy định an ninh.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, lực lượng lao động người Việt tại Israel cũng đang dần quay lại công việc. Nhiều lao động trong các ngành nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã trở lại làm việc theo hướng dẫn của chủ sử dụng lao động và cơ quan chức năng. Tại một số khu vực, hoạt động sản xuất đã được nối lại, dù vẫn có những gián đoạn nhất định do yếu tố an ninh.

Một số lao động cho biết ban đầu họ không tránh khỏi lo lắng khi xung đột xảy ra, nhưng dần dần đã quen với nhịp sống trong điều kiện có cảnh báo an ninh. Việc tuân thủ quy trình an toàn, như di chuyển nhanh đến khu vực trú ẩn khi có còi báo động, trở thành kỹ năng thiết yếu giúp họ yên tâm hơn khi làm việc.

Một quán ăn của người Việt tại thành phố Haifa (miền Bắc Israel) đã mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Đáng chú ý, việc học tập của con em trong cộng đồng vẫn được duy trì thông qua hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh nhiều trường học tạm đóng cửa vì lý do an ninh, các em nhỏ đã chuyển sang học online theo hướng dẫn của nhà trường.

Phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian, không gian học tập tại nhà, đảm bảo việc học không bị gián đoạn. Dù còn những khó khăn nhất định, hình thức này giúp các em duy trì nhịp học tập và ổn định tâm lý trong giai đoạn bất thường.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các quy định và hướng dẫn từ phía Israel và Đại sứ quán Việt Nam được cộng đồng người Việt đánh giá cao. Việc phổ biến thông tin kịp thời, rõ ràng giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân. Đồng thời, ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định này cũng là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao, thường xuyên cập nhật khuyến cáo và giữ kết nối trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Tinh thần chủ động, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan được xem là điểm chung của bà con trong giai đoạn này.

Dù tình hình chưa hoàn toàn ổn định, thực tế tại nhiều địa bàn cho thấy nhịp sống đang dần được khôi phục. Các hoạt động thiết yếu tiếp tục duy trì, người dân từng bước thích nghi với điều kiện an ninh đặc thù.

Việc không ghi nhận thương vong trong cộng đồng người Việt sau 3 tuần xung đột là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố khách quan và ý thức tự bảo vệ cao của mỗi cá nhân.

Trong thời gian tới, cộng đồng người Việt tại Israel được khuyến cáo tiếp tục theo dõi sát tình hình, tuân thủ nghiêm các quy định của sở tại và duy trì tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Đây sẽ là những yếu tố then chốt giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống và công việc trong điều kiện còn nhiều biến động.