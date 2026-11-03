Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phận thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Công nghệ Tri thức công nghệ

Người tự nhận mình là Satoshi

  • Thứ ba, 3/11/2026 07:06 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Trái người với hàng chục người kiên quyết phủ nhận là cha đẻ Bitcoin, doanh nhân đến từ Australia, Craig Wright cố chứng minh mình đứng sau cái tên Satoshi Nakamoto.

Craig Wright đến Tòa nhà Rolls của Tòa án Tối cao ở London (Anh), ngày 9/2/2024. Ảnh: Reuters.

Khi Wright bước vào phòng họp của khách sạn, Gavin bị ấn tượng bởi vẻ ngoài chỉn chu của ông ta. Wright ưa chuộng những bộ vest và đồng hồ đắt tiền. Tóc được tạo kiểu cẩn thận.

"Ông ấy có vẻ là một người có tiền, không phải thuộc tầng lớp tầm thường", Gavin kể lại sau này. Khi được hỏi về lý do biến mất vào năm 2010, ông ta trả lời là vì đang trong quá trình ly hôn. Ông ta cũng đưa ra những lý giải hợp lý về các quyết định thiết kế khi sáng tạo Bitcoin.

Wright nói với Gavin điều tương tự mà tạp chí Gizmodo đã đưa tin: Satoshi Nakamoto không chỉ có mình ông ấy. Nhóm sáng lập còn có Dave Kleiman và một người thứ ba giấu tên đã giúp đỡ phần mật mã học. Khi Wright nói về Kleiman, ông ấy dường như chực khóc.

Sau đó, Wright mở máy tính xách tay và cho Gavin xem nhiều địa chỉ Bitcoin mà ông ta nói là của mình. Gavin hỏi Wright về quỹ tín thác được cho là đặt ở Seychelles và điều gì đã xảy ra với tất cả số Bitcoin mà ông đã đào. Wright nói về cuộc chiến sinh tồn của các công ty và về siêu máy tính của mình. Vì đang trong tình trạng thiếu ngủ, Gavin cảm thấy khó theo kịp những gì Wright nói.

Cuối buổi chiều hôm đó, Wright đã ký một thông điệp mà Gavin đề xuất, sử dụng phần mềm trên máy tính xách tay của mình - "Con số yêu thích của Gavin là 11" - kèm theo là "CSW", sử dụng một khóa riêng tư từ một khối do Nakamoto đào.

"Vào lúc đó", theo một lời kể sau này, "một số người trong phòng cảm thấy ngôn ngữ cơ thể của Andresen đã thay đổi; anh ta có vẻ choáng ngợp trước tình huống đó".

Và rồi, từ túi của mình, Gavin lôi ra chiếc máy tính xách tay cá nhân và một ổ USB mới, còn nguyên tem nhà sản xuất, bắt đầu mở ra. Wright đã thuyết phục được ông, Gavin nói, nhưng ông muốn có thể khẳng định với người khác thông qua việc tự xác minh lại trên thiết bị của mình.

Gavin đã thông báo trước cho Wright rằng mình sẽ mang những thứ này đến cuộc họp, nhưng Wright đột nhiên nổi cáu. Chẳng phải ông ta vừa ký một thông điệp cho Gavin để chứng minh mình là Satoshi sao? Wright đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, rõ ràng là kích động. Cuối cùng, ông ấy ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng.

"Có lẽ anh và tôi nên tìm hiểu nhau kỹ hơn" ông ta nói. Wright không có ý nói là ngay bây giờ. Ý ông là trong tương lai, ông và Gavin có thể trao đổi thêm email, và Wright có thể gửi cho Gavin thêm tin nhắn được ký bằng khóa của Nakamoto.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

ai tạo ra Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Craig Wright Satoshi Bitcoin

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

SÁCH HAY

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

BOOK SPACE

BOOK SPACE

0

Tại phường Hòa Hưng, Nhà Nhiều Lá duy trì thư viện miễn phí với hơn 3.000 cuốn sách. Tổ chức hướng đến kết nối văn hóa đọc với các hoạt động bảo vệ môi trường.

Nghề viết văn

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Sống một đời xứng đáng

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vũ trụ tuần hoàn

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giải mã hoóc-môn dopamine

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Điểm kỳ dị đã cận kề

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Mục tiêu dài hạn là tạo ra các nanorobot y học. Chúng sẽ được cấu thành từ các bộ phận làm bằng diamondoid, có gắn cảm biến, tay thao tác, bộ vi xử lý, hệ thống truyền tín hiệu.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý