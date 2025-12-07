Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Peter Đại đế

Trong cuốn sách “Peter Đại đế - Sự trỗi dậy của Đế quốc Nga”, nhà Sử học Robert K. Massie cho độc giả thấy chân dung của một con người vĩ đại, nhà lãnh đạo kiệt xuất cùng bức tranh sống động về nước Nga thế kỷ XVIII với những đổi thay vượt bậc trong tất cả lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự tới văn hóa, giáo dục…

Xuất bản

Người tù bí ẩn nhất nước Pháp thế kỷ XVII

  • Chủ nhật, 7/12/2025 22:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Câu chuyện về Người đàn ông đeo mặt nạ sắt, danh tính mà chỉ có Nhà Vua mới biết và bị biệt giam suốt đời, đã được đồn thổi tại triều đình.

Bữa tiệc chính ở Versailles là bữa tiệc tình yêu, với cung điện rộng lớn và vô số góc khuất lý tưởng cho các cặp đôi. Louis XIV, dù hoàn thành bổn phận với Hoàng hậu Maria Theresa hai lần mỗi tháng, vẫn không ngừng tìm kiếm tình nhân.

Maria Theresa, một người hiền lành và đơn giản, không thể thỏa mãn nhu cầu của Nhà Vua. Louis có ba tình nhân chính là Louise de La Vallière, Madame de Montespan và Mademoiselle de Fontanges. Mối tình kéo dài nhất là với Madame de Montespan, kéo dài 12 năm và sinh bảy đứa con. Không ai bận tâm về những sự sắp xếp này, có lẽ ngoại trừ Hầu tước de Montespan, người đã chọc giận Nhà Vua bằng cách tỏ ra ghen tuông và mỉa mai gọi vợ là “Bà Montespan quá cố”.

Dù Nhà Vua chọn ai thì triều đình cũng đều tôn trọng. Các nữ công tước đứng dậy khi có tình nhân mới bước vào phòng. Năm 1673, khi Louis tham chiến, ông mang theo Nữ hoàng, Louise de la Vallière và Madame de Montespan, lúc đó đang mang thai quá lớn. Cả ba người phụ nữ đều đi theo đoàn quân trên cùng một cỗ xe. Trong chiến dịch, lều quân sự của Louis được làm bằng lụa Trung Quốc và có sáu phòng, trong đó có ba phòng ngủ. Đối với Vua Mặt trời, chiến tranh không phải là địa ngục.

Ngay cả ở Pháp, Louis không được nhiều người coi là một vị vua uy nghiêm và duyên dáng. Ông bị cho là thiếu chu đáo, ép phụ nữ mang thai tham gia những chuyến đi dài mà không dừng lại để họ nghỉ ngơi. Ông tỏ ra không quan tâm đến người dân thường, gạt bỏ những ai đề cập đến nghèo đói do chiến tranh. Louis còn có tính nghiêm khắc và tàn nhẫn: Sau vụ Affaire des Poisons, 36 người bị tra tấn và thiêu, 81 người khác bị giam dưới ngục tối suốt đời, bị đe dọa trừng phạt nếu lên tiếng.

Tu nhan anh 1

Tranh vẽ tù nhân đeo mặt nạ sắt. Ảnh: History Today.

Câu chuyện về Người đàn ông đeo mặt nạ sắt, danh tính mà chỉ có Nhà Vua mới biết và bị biệt giam suốt đời, đã được đồn thổi tại triều đình. Bên ngoài nước Pháp, rất ít người ở châu Âu coi những tia sáng của Vua Mặt trời là hoàn toàn có lợi. [...]

Công cụ trong chiến tranh của Louis là quân đội Pháp, với quân số 150.000 thời bình và 400.000 thời chiến. Kỵ binh mặc đồ xanh lam, bộ binh màu đỏ nhạt, và vệ binh hoàng gia màu đỏ tươi. Được chỉ huy bởi các thống chế vĩ đại như Condé, Turenne, Vendôme, Tallard, và Villars, quân đội Pháp là niềm ghen tị và mối đe dọa của châu Âu. Dù Louis không phải là chiến binh, ông thành thạo chiến lược và quản lý quân sự, tự đảm nhận vai trò Bộ trưởng Chiến tranh sau khi Louvois qua đời, trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch và quản lý quân đội.

Cứ như vậy, thế kỷ XVII đã trôi qua, uy tín của Vua Mặt trời cũng như quyền lực và vinh quang của nước Pháp tăng dần theo năm tháng. Sự huy hoàng của Versailles đã khơi dậy sự ngưỡng mộ và ghen tị của thế giới. Quân đội Pháp là quân đội mạnh nhất ở châu Âu. Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ phổ quát của ngoại giao, xã hội và văn học. Dường như bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra chỉ cần bên dưới tờ giấy mang mệnh lệnh xuất hiện chữ ký cao và run rẩy “Louis”.

Robert K. Massie/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Tù nhân Người tù Bí ẩn Nước Pháp

    Đọc tiếp

    Cung dien lon nhat the gioi duoc xay the nao? hinh anh

    Cung điện lớn nhất thế giới được xây thế nào?

    16:28 5/12/2025 16:28 5/12/2025

    0

    Louis ra lệnh cho kiến trúc sư Le Vau xây cung điện trên một gò cát cao, công việc kéo dài nhiều năm với sự tham gia của 36 nghìn công nhân và 6 nghìn con ngựa.

    Lan toa manh me tinh than yeu nuoc trong cac the he hinh anh

    Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong các thế hệ

    2 giờ trước 21:58 7/12/2025

    0

    “Tổ quốc trong tim: The Concert Film" chinh phục khán giả không chỉ bằng chất lượng nghệ thuật, mà còn bằng khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng về Tổ quốc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và tình yêu đất nước.

    Ngoi thanh o Bac Ninh gan lien voi chien thang cua vua Le Loi hinh anh

    Ngôi thành ở Bắc Ninh gắn liền với chiến thắng của vua Lê Lợi

    3 giờ trước 20:54 7/12/2025

    0

    Thành Xương Giang nằm tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh gắn liền với chiến thắng vang dội trong công cuộc giành độc lập cho đất nước của nghĩa quân Lam Sơn, đập tan âm mưu xâm lược, góp phần chấm dứt 20 năm ách đô hộ của nhà Minh.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý