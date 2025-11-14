Người trẻ vẽ lại chuẩn sống từ trung tâm về đô thị vệ tinh

Người trẻ chọn “ly tâm” để tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà còn là nơi bắt đầu phong cách sống cân bằng và đầy cảm hứng.

Từ ngày chung đôi, Tiến Mạnh và Mai Chi sống chung trong căn hộ nhỏ ở phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ), khu vực vừa sát trung tâm lại gần văn phòng làm việc. Cuộc sống tưởng chừng đủ đầy, cho đến khi đôi vợ chồng trẻ bắt đầu nghĩ về việc có con. Những cuộc trò chuyện của Mạnh và Chi dần chuyển hướng sang chủ đề: “Nếu có con, mình muốn con được lớn lên ở đâu?” và câu trả lời chắc chắn không phải căn hộ thuê chật chội.

“Vợ chồng tôi nghĩ đến việc rời trung tâm, tìm nơi rộng rãi hơn, nhiều không gian xanh trong lành và ít khói bụi hơn. Quan trọng nhất là môi trường ổn định để con cái có thể lớn lên khỏe mạnh”, Chi nói.

Tương tự gia đình Mạnh và Chi, Hoàng Long (33 tuổi, phường Tân Hưng) cũng chọn dịch chuyển khỏi trung tâm để tìm đến không gian sống đúng nghĩa, thay vì tạm trú. “Lúc trước tôi thuê nhà gần trung tâm, nhưng đường xá nhỏ hẹp, thường xuyên kẹt xe, việc đi lại cũng không tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Hơn nữa chi phí sinh hoạt khu trung tâm đắt đỏ, ở thuê cũng không ổn định. Tôi nghĩ có khi ở xa hơn chục km nhưng đổi lại được tận hưởng cuộc sống mình mong muốn, thì cũng đáng cân nhắc”, anh tâm sự.

Mang chân dung của thế hệ trẻ dám dịch chuyển, Mạnh - Chi và Hoàng Long chủ động rời vùng lõi chật chội để tìm đến các đô thị vệ tinh - nơi có không gian sống rộng mở, giá nhà hợp lý và hơn hết là chất lượng sống được nâng cao.

Sau sáp nhập, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành siêu đô thị TP.HCM mới với địa giới hành chính được mở rộng và tầm nhìn phát triển liên kết vùng. Cùng với đó, hàng loạt đô thị vệ tinh đang được quy hoạch bài bản nhằm đón đầu làn sóng giãn dân từ khu lõi trung tâm - nơi mật độ và giá nhà chạm ngưỡng bão hòa, khan hiếm nguồn cung mới.

Theo dữ liệu của CBRE Việt Nam, nửa đầu năm nay, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM chạm mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, “khoảng trống” này đang dần được bù đắp bởi hoạt động mở bán sôi động từ các dự án ở khu vực giáp ranh như Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), Đồng Nai hay Long An cũ (Tây Ninh) - nơi giá bán vẫn nằm trong vùng “dễ thở” với đa số người mua ở thực. Cụ thể, nếu các dự án cách lõi trung tâm TP.HCM 10 km có giá bán 200-300 triệu đồng/m2; thì khi dịch chuyển ra xa trong phạm vi bán kính 20-30 km trở đi giá bán rẻ hơn một nửa.

Điều này đồng nghĩa cùng mức thu nhập, người mua có cơ hội tìm được căn hộ rộng rãi, tiện nghi hơn ở khu đô thị vệ tinh mới. Trong đó, tỷ lệ tìm kiếm dự án và nhập cư tại khu vực phía tây TP.HCM, như Long An (cũ) đang tăng cao. Đây là khu vực gần TP.HCM với quỹ đất đất dồi dào, chi phí đầu tư phù hợp, hạ tầng kết nối.

Trong bối cảnh căn hộ ở lõi đô thị ngày càng vượt xa tầm với, thế hệ trẻ đang chọn cho mình hướng đi khác. Họ chủ động rời khỏi vùng lõi chật chội để tìm đến đô thị vệ tinh mới - nơi không gian sống rộng mở, gần gũi thiên nhiên, tiện ích tích hợp “all-in-one” mà giá nhà vừa sức và không bị đánh đổi bởi chất lượng cuộc sống. Xu hướng relocation - dịch chuyển ra ngoài trung tâm - đang trở thành lựa chọn của người trẻ ưu tiên chất lượng sống cao.

Có nhiều nguyên do giải thích cho xu hướng thoát ly trung tâm. Sự phổ biến của mô hình làm việc hybrid hoặc làm việc từ xa giúp thế hệ trẻ thoát ràng buộc phải sống gần văn phòng, từ đó mở ra nhiều lựa chọn đáng sống hơn tại đô thị vệ tinh. Không chỉ hưởng lợi bởi giá nhà “mềm” hơn, họ còn nhìn thấy tương lai sống mới ở các đô thị tích hợp liền kề TP.HCM. Bên cạnh đó, sự phát triển của hạ tầng giao thông, các phương tiện giao thông công cộng như metro, bus ngày càng hoàn thiện cũng là yếu tố chính khiến thế hệ trẻ và các gia đình trẻ mạnh dạn rời trung tâm.

“Trước đây tôi nghĩ sống xa trung tâm sẽ bất tiện, di chuyển mất thời gian và thiếu tiện ích sinh hoạt. Nhưng với hạ tầng và tiện ích được đầu tư đồng bộ, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể sống thoải mái mà không cần ở giữa thành phố”, Hoàng Long chia sẻ sau khi quyết định chọn mua căn hộ Solaria Rise ở đô thị Waterpoint tại khu tây TP.HCM.

Trong làn sóng mở rộng đô thị quanh lõi trung tâm TP.HCM, nhiều khu vực đang dần chuyển mình với diện mạo hiện đại, hạ tầng hoàn thiện. Đại diện CBRE Việt Nam nhận định hạ tầng phát triển và xu hướng giãn dân diễn ra mạnh mẽ là động lực khiến bất động sản vệ tinh quanh TP.HCM trở thành lựa chọn tất yếu của người mua nhà.

Vị chuyên gia dự đoán trong 3 năm tiếp theo, bất động sản ở khu tây thành phố gồm Long An cũ, Bình Dương cũ, Đồng Nai sẽ bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản TP.HCM. Đây là các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ dự án hạ tầng, tuyến vành đai đang được triển khai.

Là một trong 6 phân vùng phát triển trọng điểm, khu tây hội tụ đủ yếu tố để trở thành cực phát triển mới của TP.HCM. Nằm trong hành lang kinh tế - công nghiệp trọng điểm, đồng thời giữ vai trò đô thị cửa ngõ kết nối Đồng bằng Sông Cửu Long với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu tây TP.HCM được chính quyền địa phương ưu tiên hỗ trợ tối đa, từ số hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy hoạch đất đai đến chính sách khuyến khích người trẻ mua nhà. Tất cả tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân an cư và doanh nghiệp đầu tư.

Hơn hết, hàng loạt dự án hạ tầng giao trọng điểm hiện hữu và đang triển khai trị giá hàng tỷ USD đang tạo đà bứt tốc cho sự phát triển của vùng. Có thể kể đến cao tốc Bến Lức - Long Thành được đánh giá là cú hích hạ tầng kết nối Đông - Tây Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực này đến TPHCM chỉ hơn 30 phút và đến Sân bay Quốc tế Long Thành khoảng 1 tiếng; dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 6 - 8 làn xe; tuyến Vành đai 3 dự kiến hoàn thành đầu năm 2026, Vành đai 4 dự kiến đưa vào khai thác năm 2028 giúp mở rộng trục lưu thông liên vùng. Đặc biệt, tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) hay nút giao Mỹ Yên khi hoàn thiện sẽ mở rộng khả năng kết nối trực tiếp đến trung tâm TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân khu tây tiếp cận trung tâm nhanh chóng, giảm áp lực di chuyển và thúc đẩy giá trị bất động sản trong tương lai.

Bên cạnh hệ thống hạ tầng công đang được đầu tư mạnh mẽ, các dự án đô thị tích hợp hiện đại cũng là đòn bẩy góp phần thay đổi diện mạo và nâng tầm giá trị sống cho khu tây TP.HCM. Trong đó, khu căn hộ cao tầng Solaria Rise thuộc đại đô thị Waterpoint quy mô hơn 355 ha tại Bến Lức (Long An cũ) đang mở bán là tâm điểm thu hút sự quan tâm, mở ra lựa chọn an cư hiện đại cho người đang tìm kiếm không gian sống tiện nghi, thoải mái nhưng vẫn kết nối dễ dàng với trung tâm TP.HCM.

Solaria Rise với gần 700 căn hộ, thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái sống tích hợp với hạ tầng hoàn chỉnh của một đại đô thị ven sông, vừa sở hữu chuỗi tiện ích nội khu hiện đại đáp ứng nhu cầu sống “chất & chill” của thế hệ trẻ.

Dự án gồm 4 tòa tháp cao từ 9 đến 18 tầng, được chủ đầu tư Nam Long kiến tạo theo tinh thần “resort living” - đưa hơi thở nghỉ dưỡng vào không gian sống hàng ngày. Mỗi căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu công năng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, gió trời và đối lưu không khí để tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu. Ban công rộng mở cùng tầm nhìn xanh mát giúp cư dân dễ dàng tận hưởng những phút giây thư giãn giữa nhịp sống năng động.

Bên cạnh yếu tố xanh, dự án còn sở hữu hệ tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi tràn bờ, phòng gym, khu thể thao, vườn dạo bộ, sân chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng… mang đến phong cách sống hiện đại, năng động cho cư dân trẻ và gia đình hiện đại. Hướng đến đối tượng người mua nhà lần đầu và các gia đình trẻ, Solaria Rise cung cấp dải sản phẩm linh hoạt từ căn hộ studio, 1PN, 2PN đến 3PN, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư cũng như đầu tư dài hạn.

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người trẻ khi rời trung tâm là thời gian di chuyển. Tuy nhiên, rào cản này đang dần được tháo gỡ nhờ quy mô hạ tầng công quanh vùng dần hoàn thiện. Mặt khác, Waterpoint đã vận hành 3 tuyến xe bus từ đô thị đến TP.HCM giúp cư dân Solaria Rise có thể đi làm, đi học bằng xe bus mỗi ngày, vừa giảm áp lực giao thông, vừa có thêm 40 phút di chuyển thư giãn - đọc sách, nghe nhạc hay làm việc online. Trong tương lai, tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) có tổng vốn đầu tư gần 2,88 tỷ USD hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu tây vào trung tâm thành phố chỉ còn 20 phút.

Với nhiều người trẻ, dịch chuyển khỏi trung tâm không đồng nghĩa sống xa hơn hay chậm lại, mà là chủ động lựa chọn đúng nhịp sống của mình. Sau ngày dài dành trọn năng lượng cho công việc, cư dân trẻ lại thoát ly trung tâm để trở về với không gian “chill hết mình” bên dòng sông Vàm Cỏ, đọc sách ở ban công ngập nắng, hoặc thư giãn cùng gia đình trong khu công viên nội khu. Solaria Rise, với lợi thế vị trí, tiện ích và môi trường sống xanh trong lòng đại đô thị Waterpoint, mang đến cho cư dân chốn an cư đúng nghĩa - nơi họ có thể nạp lại cảm hứng và năng lượng để làm việc hiệu quả hơn, tự tin kiến tạo sự nghiệp và chủ động cho những kế hoạch dài hạn.