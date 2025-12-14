Thà ở thuê dài hạn còn hơn vay mua nhà

Giá nhà leo thang và lãi suất vay mua nhà tăng khiến nhiều người chuyển hướng sang thuê dài hạn. Với họ, linh hoạt chỗ ở và khả năng tích lũy quan trọng hơn sở hữu nhà.

Thuê nhà dần trở thành quyết định dài hạn của nhiều người khi giấc mơ sở hữu nhà riêng ngày càng xa tầm với. Ảnh: Phương Lâm.

Chị Vân Bùi (30 tuổi) kể rằng đã sống và làm việc tại TP.HCM hơn 10 năm, hiện thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở phường Tân Phú với giá 11 triệu đồng/tháng. Cuối năm nay, chị sẽ kết hôn, và gia đình hai bên liên tục động viên anh chị nên sớm ổn định chỗ ở để tính chuyện sinh con trong vài năm tới.

Dù vậy, với chị Vân, việc phải sở hữu nhà ngay sau khi kết hôn không phải ưu tiên. Chị cho biết mình vẫn đủ khả năng tích lũy để mua nếu muốn, nhưng chọn cách ở thuê và dùng khoản tiết kiệm để đầu tư vì linh hoạt hơn nhiều so với việc gắn mình với một khoản vay dài hạn.

Áp lực vay khiến người mua chùn bước

Lý do lớn nhất khiến chị không muốn mua nhà là áp lực tài chính khi vay, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà đang có xu hướng tăng trở lại. “Tôi không muốn đối diện cảm giác không an tâm khi mỗi ngày phải cắm đầu làm việc vì áp lực trả lãi và gốc đang chờ hàng tháng”, chị chia sẻ.

Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, chị Vân cho rằng ngay cả khi có con, việc ở nhà thuê vẫn hoàn toàn phù hợp nếu căn hộ đủ rộng rãi, tiện nghi và môi trường sống đảm bảo. “Chưa kể khi con lớn hơn, chuyển chỗ thuê gần trường cũng linh hoạt hơn thay vì cố định ở một nơi”, chị nói.

Tương tự, Khang Trần (24 tuổi) cũng chưa có kế hoạch mua nhà dù có tài chính ổn định và được gia đình hỗ trợ. Khang quê ở miền Trung, hiện làm việc tại một công ty nước ngoài ở TP.HCM với mức thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng, thuê một phòng trong căn hộ ở phường Tân Hưng với giá 7 triệu đồng. Sau 3 năm đi làm, anh đã tích lũy được hơn 500 triệu đồng.

Khi chủ nhà thông báo cần bán căn hộ với giá 3,8 tỷ đồng , gia đình khuyên Khang nếu đã quen nơi đây thì nên mua lại, bố mẹ có thể hỗ trợ 2 tỷ, phần còn lại vay ngân hàng 1,3 tỷ. Tuy nhiên, Khang vẫn chưa quyết định mua.

Dù khá ưng ý căn hộ, Khang cho biết các tuyến đường quanh dự án thường xuyên ngập khi triều cường hoặc mưa lớn, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Tiện ích nội khu cũng không đúng kỳ vọng.

Lý do thứ hai, theo Khang, là trách nhiệm tài chính quá lớn ở tuổi 24. “Giá nhà đang ngày càng cao gây áp lực lớn, tôi chưa dám phải gánh khoản vay mua nhà 1,3 tỷ đồng và áp lực trả tiền hàng tháng. Tôi cũng không muốn bố mẹ đã nhiều tuổi phải làm thêm để trả toàn bộ số tiền mua nhà cho tôi”, anh trải lòng.

Vì vậy, Khang quyết định tiếp tục thuê ở một dự án khác để có thời gian trải nghiệm tiện ích và chất lượng quản lý trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Anh dự định tích lũy thêm để giảm gánh nặng vay, nhưng đồng thời cũng lo đến khi đủ khả năng, giá nhà có thể tăng nhanh hơn tốc độ tiết kiệm.

Thuê dài hạn

Tại “Hội nghị bất động sản Việt Nam - VRES 2025” mới đây, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Batdongsan.com.vn, nhìn nhận xu hướng thuê nhà đang dần trở thành lựa chọn "chiến lược" của người trẻ trong bối cảnh cơ hội sở hữu nhà ngày càng xa tầm với.

Theo ông, giá bất động sản neo ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, đang tạo sức ép khiến nhiều người rất khó mua nhà. Tuy vậy, thay vì bi quan, nhiều người chủ động thay đổi chiến lược tài chính và chọn thuê nhà dài hạn để linh hoạt hơn trong giai đoạn tích lũy.

“Có tới 40% người thuộc nhóm 18-44 tuổi đang không sở hữu bất động sản nào, và phần lớn đang ở thuê hoặc sống trong nhà không thuộc sở hữu của họ, sống chung với gia đình”, ông Long cho biết dựa trên khảo sát mới đây của đơn vị.

Đa số những người thuê nhà dài hạn thường đặt "chất lượng sống" lên ưu tiên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong nhóm thuê dài hạn, phần đông là người độc thân chưa dự định kết hôn trong 1-2 năm tới, với 72% dành dưới 30% thu nhập cho tiền nhà và 34% có xu hướng thuê từ 3 năm trở lên. Theo ông, nhóm này ưu tiên chất lượng sống, tiện ích và vị trí - những yếu tố mà không ít dự án bán hiện chưa cung cấp tương xứng với mức giá.

Bên cạnh mặt bằng giá nhà tăng cao, diễn biến lãi suất cũng là nguyên nhân quan trọng khiến người mua chùn bước. Áp lực vay mua nhà không chỉ là nỗi lo của từng cá nhân, mà đã trở thành rào cản lớn tác động đến tâm lý thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho biết việc loạt ngân hàng nâng lãi suất vay mua nhà trong quý IV đã khiến mức độ quan tâm đối với bất động sản giảm đi đáng kể.

Trước đó, ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập, cũng nhận định mặt bằng lãi vay mua nhà trong gần 2 tháng qua đã nhích thêm khoảng 1,5-2%, tạo áp lực đáng kể lên cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Ông dẫn chứng: “Nếu một người vay 2 tỷ đồng , lãi tăng 2% tương đương khoảng 40 triệu đồng mỗi năm, tức hơn 3 triệu đồng/tháng. Con số này chưa phải gánh nặng quá lớn với người mua căn 3-4 tỷ, nhưng họ lo nhất là kịch bản lãi tiếp tục tăng trong 1-2 năm tới sau khi hết ưu đãi”. Theo ông Kiên, chính tâm lý e ngại này đang khiến thanh khoản thị trường chững lại.

Dù vậy, dữ liệu khảo sát từ Batdongsan.com.vn cho thấy ngay cả trong bối cảnh khó khăn, mục tiêu sở hữu nhà vẫn rất rõ ràng ở nhóm gia đình trẻ: có đến 93% người đã kết hôn và có con mong muốn mua nhà trong 5 năm tới, dù rào cản giá bán còn lớn. Nhiều gia đình lựa chọn tăng thu nhập, thắt chặt chi tiêu hoặc tích lũy đều đặn để tiến gần mục tiêu.

Ông Long cho rằng nếu thủ tục nhà ở xã hội được đơn giản hóa, tiêu chí minh bạch hơn và nguồn cung phù hợp được mở rộng, quãng đường chạm đến giấc mơ an cư của nhóm này sẽ được rút ngắn đáng kể.