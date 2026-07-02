Người trẻ TP.HCM 'dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới'

Trước cơ hội và yêu cầu đặt ra cho TP.HCM trong tiến trình phát triển mới, đại diện thế hệ trẻ khẳng định sẽ dấn thân, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, góp phần xây dựng thành phố.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt, Trưởng nhóm Nghiên cứu, Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), TS Mai Ngọc Xuân Đạt, đại diện thế hệ trẻ thành phố, bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh, xây dựng nền tảng để lớp trẻ hôm nay được học tập, trưởng thành.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt chia sẻ gần 20 năm trước, anh đến TP.HCM với nhiều ước mơ và hoài bão. Thành phố đã mở ra cho anh những cơ hội học tập, nghiên cứu, rèn luyện và trưởng thành.

"Tại nơi đây, tôi được lớn lên trong môi trường đại học đổi mới, được tiếp cận các phòng thí nghiệm, các nhóm nghiên cứu và từng bước thực hiện những công trình khoa học đầu tiên của mình", tiến sĩ trẻ chia sẻ.

Chính từ thành phố này, anh đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và y học chính xác - một lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại, có nhiều tiềm năng nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và cá thể hóa các phác đồ điều trị cho người bệnh ung thư.

Đến nay, anh đã công bố hơn 50 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế. Tuy nhiên, theo nhà khoa học trẻ, giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng công bố mà là khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt chia sẻ trên hành trình theo đuổi đam mê khoa học, anh nhận được sự đồng hành của thành phố, được tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu từ một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cùng những cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Quan trọng hơn, anh luôn cảm nhận được niềm tin, sự quan tâm và kỳ vọng mà thành phố dành cho thế hệ trẻ. Chính niềm tin ấy đã chuyển hóa thành động lực, thúc đẩy lớp trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và nhận thức rằng phải biến thành quả cá nhân thành giá trị chung, hướng tới việc đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Bên cạnh đó, thành phố còn định vị và hun đúc cho thế hệ trẻ tinh thần trách nhiệm, ngọn lửa dấn thân và khát vọng cống hiến thông qua nhiều hoạt động.

"Chúng tôi được giao cơ hội để trưởng thành, được tích lũy, dấn thân, được học cách sống vì cộng đồng và hiểu rằng giá trị của tri thức chỉ thực sự trọn vẹn khi được dùng để phụng sự Tổ quốc, thành phố và nhân dân", TS Đạt nói.

Sau khi có cơ hội học tập ở nước ngoài, TS Mai Ngọc Xuân Đạt đã lựa chọn trở về thành phố để tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn và cống hiến. Anh tin rằng hạnh phúc của một người trẻ không chỉ nằm ở việc chinh phục những đỉnh cao tri thức, mà còn ở cơ hội mang những tri thức ấy trở về phụng sự nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Học tập, nghiên cứu và cống hiến cho thành phố mang tên Bác và cho đất nước vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm mà nhà khoa học trẻ trân trọng. Đó cũng là cách anh và nhiều bạn trẻ hôm nay mong muốn tri ân thành phố bằng tinh thần học tập không ngừng, bằng lao động sáng tạo và bằng những đóng góp thiết thực cho tương lai.

Kỷ yếu "50 năm tự hào thành phố mang tên Bác". Ảnh: Duy Hiệu.

Trước những cơ hội lớn lao và yêu cầu đặt ra cho thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới, TS Mai Ngọc Xuân Đạt khẳng định thế hệ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, nghiên cứu, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

"Chúng tôi dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dấn thân tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của thành phố", anh nhấn mạnh.

Cùng với đó, thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, góp phần xây dựng TP.HCM anh hùng ngày càng phát triển, ngang tầm với các đô thị trong khu vực và trên thế giới.