Người trẻ nhận lộc từ BIDV SmartBanking với flashsale 50% vé xem phim

Đáp ứng nhu cầu giải trí tăng cao dịp Tết Bính Ngọ, BIDV SmartBanking triển khai flashsale giảm 50% vé xem phim trong khung “giờ Ngọ” (11-13h) từ12/2 đến 22/2.

Mùa lễ hội năm nay chứng kiến sự giao thoa đặc biệt giữa Tết Nguyên đán và lễ tình nhân, khiến nhu cầu giải trí nhộn nhịp hơn mọi năm. Bên cạnh kế hoạch hẹn hò lứa đôi quen thuộc, xu hướng "tự thưởng" cho bản thân bằng buổi xem phim "solo" đang ngày càng thịnh hành trong cộng đồng người trẻ.

Hẹn hò một mình và giải pháp săn vé flashsale vào “giờ Ngọ”

Thay vì cuốn theo không khí náo nhiệt bên ngoài, nhiều Gen Z chọn rạp chiếu phim là nơi tìm kiếm khoảng lặng và tái tạo năng lượng sau một năm bận rộn. Tuy nhiên, mong muốn nuông chiều bản thân đôi khi vấp phải rào cản tài chính, khi việc cân đối ngân sách cho lì xì, mua sắm và giải trí dịp Tết luôn là bài toán nan giải.

Xu hướng tự thưởng cho bản thân bằng cách xem phim một mình ở người trẻ.

Trước nhu cầu đó, chương trình flashsale "giờ Ngọ" (khung 11-13h hàng ngày) trên BIDV SmartBanking được xem là cơ hội lý tưởng giúp giới trẻ thoải mái tận hưởng bom tấn điện ảnh chất lượng cao mà vẫn đảm bảo tiêu chí "thắt lưng buộc bụng" trong mùa cao điểm.

Để tiết kiệm chi phí xem phim, nhiều người trẻ ưu tiên đặt vé qua BIDV SmartBanking để tận dụng ưu đãi hấp dẫn từ chương trình flashsale. Trong khung “giờ Ngọ” 11-13h từ 12/2 đến 22/2, khách hàng nhập mã BIDVPHIM2026 sẽ được giảm 50% (tối đa 100.000 đồng) cho mỗi giao dịch đặt vé, áp dụng cho tất cả rạp.

Thay vì tải thêm ứng dụng của từng rạp, khách hàng có thể thực hiện trọn vẹn các bước từ chọn phim, rạp chiếu đến chọn ghế ngồi ngay trên ứng dụng ngân hàng, giúp việc đặt vé trở nên thuận tiện và liền mạch hơn.

Đặc biệt, quá trình thanh toán được xử lý nhanh chóng và an toàn ngay trên ứng dụng ngân hàng. Chưa đầy một phút, khách hàng có thể hoàn tất giao dịch, mang đến trải nghiệm đặt vé chủ động và nhẹ nhàng trong mùa cao điểm.

Săn mã lấy lộc đầu năm

Với chương trình “săn mã giờ Ngọ”, BIDV gửi gắm thông điệp về sự hanh thông và khởi đầu thuận lợi trong năm mới. Hoạt động săn mã giảm giá vào đúng khung “giờ Ngọ” không chỉ giúp người trẻ tối ưu chi phí mà còn được ví như một cách “hái lộc” đầu xuân đầy thú vị.

Vừa đặt thành công cặp vé xem phim, Minh Anh (24 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Săn được vé giảm 50% cảm giác vui như nhận lì xì vậy. Khoản tiền tiết kiệm đủ để mình mua thêm combo bắp nước mà không lo ‘đau ví’. Thích nhất là đặt trên app rất tiện, không phải chen chúc xếp hàng chờ đợi như mọi năm”.

Người dùng trải nghiệm đặt vé xem phim trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Bên cạnh ưu đãi flashsale “giờ Ngọ”, khách hàng có thể tham gia game “Đón mã du xuân” trên BIDV SmartBanking để nhận được mã giảm giá xem phim như giảm 50% tối đa 50.000 đồng, giảm 50% tối đa 30.000 đồng hoặc đồng giá vé 10.000 đồng ở tất cả rạp, cùng cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và hàng trăm nghìn giải thưởng giá trị khác. Ưu đãi này giúp khách hàng tối ưu chi phí và tăng thêm trải nghiệm trong mùa lễ hội.

Dù đang tận hưởng cuộc sống độc thân hay đã có đôi, ai cũng xứng đáng có những phút giây giải trí thư giãn để tái tạo năng lượng cho năm mới hứng khởi.