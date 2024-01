Người trẻ nặn tò he, diện Việt phục, tìm hiểu tơ tằm ngày cuối năm

Vào khung giờ 14h-15h, du khách được trải nghiệm nặn tò he. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa dân gian người Việt xưa. Trong ký ức của nhiều bạn trẻ vùng thôn quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ, tò he là món đồ chơi mang dấu ấn tuổi thơ. Ngày nay, tò he còn là những tác phẩm nghệ thuật, là sản phẩm du lịch quảng bá với công chúng. Theo một nghệ nhân tại đây, nghề nặn tò he đã xuất hiện từ 400-500 năm trước.