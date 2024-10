'Người Sói' Hugh Jackman có bạn gái mới?

Tài tử Hugh Jackman được xác nhận hẹn hò Sutton Foster, bạn diễn của anh trong vở kịch "The Music Man".

Theo nguồn tin Page Six, Hugh Jackman và bạn diễn Sutton Foster đang hẹn hò, nhưng họ giữ kín chuyện tình cảm. "Để tránh bị phát hiện, họ bí mật qua lại. Cặp sao như không thể tách rời", nguồn tin nói.

Tài tử thủ vai Người Sói và Sutton Foster được xác nhận là một đôi sau khi có tin nữ diễn viên Broadway đã đệ đơn ly hôn chồng, biên kịch Ted Griffin. Hôn nhân của hai người đứng trên bờ vực đổ vỡ đã khá lâu, khi nữ diễn viên đóng chính trong vở kịch The Music Man cùng Jackman.

Vì điều này, Jackman từng vướng tin đồn là người thứ 3 chen vào quan hệ vợ chồng của Fosster. Tuy nhiên, người trong cuộc không lên tiếng về nghi vấn này.

Hugh Jackman và bạn diễn Sutton Foster. Ảnh: Page Six.

Hồi tháng 8, Jackman được phát hiện đến xem chương trình ăn khách mới nhất của Foster có nhan đề Once Upon A Mattress. Nguồn tin Page Six khẳng định Jackman đã say đắm Foster ngay lần đầu gặp gỡ, và hiện cặp diễn viên "thực sự yêu nhau, muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại".

Chia sẻ trên Vogue trước đây, Foster khen Jackman chăm chỉ, tốt bụng và hào phóng, đồng thời tiết lộ nam diễn viên "là một trong những người bạn thân nhất" của cô trên phim trường. "Thật sự rất vui khi gặp được người bạn mới sau 40 tuổi", cô bày tỏ.

Trước khi đến với Sutton Foster, Jackman có chuyện tình đẹp với nhà sản xuất Deborra-Lee Furness, người phụ nữ hơn anh 13 tuổi. Nhưng đến năm 2023, sau gần 27 năm chung sống và có với nhau 2 con, họ quyết định ly hôn "để theo đuổi sự phát triển cá nhân".

Bộ đôi tiến hành phân chia khối tài sản chung trị giá gần 300 triệu USD . Cả hai cùng đứng tên hàng loạt bất động sản, các tài sản khác nhau, và giờ đây phải bán hết để chia đều.