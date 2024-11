Người sở hữu các video khiêu dâm của Diddy

Một người đàn ông khẳng định có băng nhạy cảm từ các bữa tiệc do Diddy tổ chức và cuốn hồi ký thực sự của Kim Porter, tình cũ trùm rapper.

Sau buổi triệu tập của bồi thẩm đoàn liên bang tại New York (Mỹ) ngày 31/10, luật sư Ariel Mitchell và khách hàng của bà, Courtney Burgess - nhân chứng trong vụ kiện liên quan đến Diddy - được phóng viên TMZ phỏng vấn về những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín.

Burgess cho biết ban đầu anh được Bộ An ninh Nội địa Mỹ liên lạc, sau đó lên tòa để cho lời khai. Còn Mitchell khẳng định thân chủ của bà có đầy đủ bằng chứng chống lại Diddy.

Luật sư Ariel Mitchell và khách hàng của bà, Courtney Burgess. Ảnh: TMZ.

Trả lời phỏng vấn, Burgess nói đã xem qua cũng như sở hữu các video khiêu dâm của Diddy và những người bạn nổi tiếng của rapper này. Ngoài ra, Burgess cho biết anh có phiên bản chưa chỉnh sửa của cuốn nhật ký do Kim Porter, bạn gái cũ của Diddy, đã viết.

"Các công tố viên liên bang yêu cầu Courtney Burgess giao nộp tất cả hồ sơ, bao gồm ổ đĩa USB, ổ cứng, thiết bị lưu trữ điện tử hoặc các thiết bị chứa video và/hoặc các tệp khác có hình ảnh Diddy", TMZ cho hay.

Luật sư Mitchell và Burgess được cho là sẽ tiếp tục tham dự một phiên điều trần khác để xác định xem có bằng chứng nào họ cần chuyển cho chính quyền liên bang hay không.

Hồi ký Kim's Lost Words: A Journey For Justice, From The Other Side… được xuất bản độc lập trên Amazon vào tháng 9, hơn một tuần trước khi ông trùm âm nhạc Diddy bị bắt ở New York và bản cáo trạng chống lại ông được công bố. Người ta cho rằng cuốn sách này dựa trên nhật ký và ghi chép của Porter.

Tuy nhiên, các con của Porter - Quincy, Christian, Jessie và D'Lila - phủ nhận thông tin này. Họ đã lên án cuốn sách là hoàn toàn bịa đặt trong một tuyên bố chung trên Instagram.

Ngay sau đó, hồi ký đã được gỡ khỏi nền tảng bán hàng trực tuyến, song Courtney khẳng định anh đang sở hữu cuốn hồi ký thật.

Diddy (áo đỏ) bên dàn sao trong bữa tiệc cách đây nhiều năm. Ảnh: Page Six.

Ở diễn biến khác, Ty Stiklorius - quản lý lâu năm của ca sĩ John Legend - đã viết một bài báo trên New York Times về buổi tiệc du thuyền đêm giao thừa ở St. Barts, do Diddy làm host. Trong bữa tiệc, Stiklorius, khi đó mới tốt nghiệp đại học, hồi tưởng rằng mình đã bị "một người đàn ông dẫn vào phòng ngủ".

Đại diện của Diddy chưa bình luận về những chia sẻ này.