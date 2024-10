Diddy cãi nhau với Jennifer Lopez trong đêm tiệc bê bối

Diddy được cho là căng thẳng với Jennifer Lopez ở tiệc hậu lễ trao giải VMAs năm 2000.

Daily Mail mới đây công bố loạt ảnh Sean "Diddy" Combs và Jennifer Lopez dự tiệc ở hộp đêm tại New York (Mỹ) do Eminem và Dr. Dre đồng tổ chức, diễn ra ngay sau khi JLo thắng giải Best Dance Video với MV Waiting for Tonight tại lễ trao giải VMAs năm 2000.

Bức ảnh cho thấy JLo đứng trên bục cao, vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn bạn trai khi rapper đang rót rượu sâm banh. Một nhân chứng cho biết cặp sao cãi nhau ầm ĩ. "Chị gái JLo, Lynda, đã cố gắng làm dịu tình hình bằng cách mời họ khiêu vũ, nhưng cuộc trao đổi căng thẳng vẫn tiếp tục, chỉ kết thúc khi Diddy đột ngột rời đi cùng JLo và đoàn tùy tùng", nguồn tin nói.

Hình ảnh được cho là Diddy cãi nhau với JLo trong tiệc hậu lễ trao giải VMAs 2000. Ảnh: Daily Mail.

Những bức ảnh được đăng tải giữa lúc Diddy đang bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) do vướng hàng loạt cáo buộc buôn bán, xâm hại tình dục. Trong đó, có một vụ kiện mà nguyên đơn tố rapper đã cưỡng hiếp cô ngay sau lễ trao giải VMAs 2000 - đêm rapper xảy ra tranh cãi với JLo.

Diddy, khi ấy 30 tuổi, bị cáo buộc bế cô gái trẻ (lúc đó 13 tuổi) về phía một người nổi tiếng khác (tạm gọi là A). "Nạn nhân bị người A giữ chặt và cưỡng hiếp trong khi Combs và người nổi tiếng B, một phụ nữ, đứng nhìn. Sau A, tới lượt Combs hãm hiếp nạn nhân, 2 người còn lại đứng nhìn", đơn kiện viết.

Thông qua nhóm luật sư, Diddy phủ nhận cáo buộc. Đội ngũ pháp lý của rapper gọi hàng loạt đơn kiện dân sự gần đây là "chiêu trò quảng cáo nhằm mục đính đánh bóng tên tuổi cho luật sư phía nguyên đơn".

Theo NBC News, trong tuần này, bồi thẩm đoàn liên bang tại New York sẽ nghe bằng chứng mới liên quan đến cuộc điều tra về Diddy. Luật sư Ariel Mitchell cho biết một khách hàng nam của bà sẽ ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn ở quận phía Nam của New York vào ngày 31/10 (giờ Mỹ).

Trong khi đó, Reuters dẫn lời thẩm phán liên bang Mary Kay Vyskocil tại Manhattan, cho biết những nguyên đơn phải tiết lộ danh tính trong đơn kiện, không được sử dụng tên thay thế Jane Doe, nếu không vụ kiện sẽ bị bác bỏ.