Siêu anh hùng mệt mỏi

Doanh thu của dòng phim siêu anh hùng ảm đạm vài năm qua, song chuyên gia vẫn tin đây là thể loại có tiềm năng kiếm tiền ở phòng vé.

Venom: The Last Dance là chương cuối của loạt phim về quái vật ngoài hành tinh do Tom Hardy đóng chính. Nhưng với doanh thu mở màn nội địa chỉ 51 triệu USD - thấp hơn lần lượt 44% và 55% so với 2 phần trước - tác phẩm như báo hiệu sự kết thúc của dòng phim siêu anh hùng với tư cách thế lực thống trị phòng vé.

Doanh thu sụt giảm

Theo Variety, thể loại siêu anh hùng từng là trụ cột doanh thu của ngành điện ảnh. Từ 2015-2019, 25 trong số 30 tựa phim siêu anh hùng (83%) đã thu về hơn 500 triệu USD toàn cầu. Trong năm 2018 và 2019, tổng doanh thu toàn cầu trung bình của phim siêu anh hùng đạt hơn 1 tỷ USD .

Nhưng năm nay, con số chỉ bằng phân nửa (đã tính cả thành công phá kỷ lục của Deadpool & Wolverine). Sau đại dịch, thị trường bị đảo lộn, kể từ năm 2022, 10 trong số 17 phim siêu anh hùng (59%) đã thu về dưới 500 triệu USD .

Thể loại này phải chịu đựng "cơn hạn hán phòng vé" những năm qua. Từ The Flash, The Marvels đến Madame Web rồi Joker: Folie à Deux, đều ghi nhận doanh thu đáng thất vọng.

Giới chuyên gia cho biết doanh thu phòng vé giảm khác nhau tùy theo từng phim do sản lượng phim của DC bị cản trở bởi loạt bê bối kéo theo việc hãng đổi chủ, trong khi đó Marvel đã bão hòa thị trường với các chương trình Disney+, còn Sony đang cố xây dựng vũ trụ các nhân vật liên quan đến dòng thời gian của Người Nhện, song chưa hiệu quả. Nhưng trên hết, nguyên nhân cốt yếu là sự mất giá của thể loại này.

Thị trường phim siêu anh hùng đang trượt dốc. Ảnh: Variety.

Thực tế ảm đạm này tạo ra áp lực lớn lên danh sách phim siêu anh hùng năm tới. Sau khi chỉ giới thiệu Deadpool & Wolverine vào năm 2024, Marvel Studios sẽ tăng tốc trở lại với 3 phim Captain America: Brave New World, Thunderbolts* và The Fantastic Four: First Steps. Số phận của loạt tác phẩm vẫn còn là ẩn số.

"Không có gì chắc chắn cả vì khán giả vẫn dành thiện chí cho Marvel. Đây vẫn là hãng trụ cột của dòng siêu anh hùng. Tuy nhiên, trong số 3 phim mới, tôi không dám khẳng định có tác phẩm nào sẽ làm nên chuyện như Deadpool & Wolverine", Jeff Bock, nhà phân tích phòng vé cao cấp của Exhibitor Relations, bình luận.

Trước mắt, yếu tố quan trọng mà Captain America 4 và Thunderbolts* phải đối mặt là mức độ phụ thuộc của phim vào các nhân vật cũng như cốt truyện từ một số tựa phim MCU trước đó, bao gồm các chương trình Disney+ The Falcon and the Winter Soldier và Hawkeye, các phim truyện Black Widow, Eternals, Ant-Man and the Wasp, Captain America: Civil War hay thậm chí cả The Incredible Hulk năm 2008.

Chuyên gia nhận định: "Sự kết nối đó là lợi thế cho Marvel Studios ở giai đoạn đầu, nhưng lại bị coi là trở ngại đối với các dự án gần đây như Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion và The Marvels".

Nỗ lực vực dậy

Nhận thấy khán giả rất muốn Robert Downey Jr. tái xuất, nên bằng mọi cách, Marvel đã đưa tài tử quay về dòng thời gian MCU. Đây cũng được xem là nỗ lực của hãng trong việc vực dậy thương hiệu tỷ USD. Nhưng lần này, Downey Jr. tái xuất với vai trò khác. Anh sẽ sẽ đảm nhận phản diện khét tiếng Dr. Doom đối đầu các siêu anh hùng trong bộ phim Avengers: Doomsday.

Song song đó, Marvel được cho là khá mạo hiểm khi đưa Bộ tứ siêu đẳng từ nhiều năm trước trở lại, với phiên bản khác, được đặt bối cảnh trong dòng thời gian khác. Variety nhận định các nhân vật này không đóng vai trò quan trọng trong truyện tranh Marvel, nhưng có thể The Fantastic Four: First Step - bộ phim dự kiến ra mắt vào năm sau - sẽ được Marvel dành nhiều tâm huyết, sự đầu tư.

Marvel Studios cũng cam kết đồng sản xuất phim Spider-Man thứ 4 của Sony Pictures. Nhưng tương lai của các bộ phim thuộc Vũ trụ Người Nhện của Sony (SSU) - sẽ được thực hiện mà không có Tom Holland hoặc Marvel Studios - vẫn còn bỏ ngỏ. Mặc dù Venom: The Last Dance kết thúc bằng một đoạn giới thiệu sau phẩn credit, hiện không có dự án SSU nào khác trong danh sách của hãng được phát hành sau Kraven the Hunter vào tháng 12.

"SSU vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng Venom đang đón nhận sức ép khủng khiếp của việc các phim siêu anh hùng bị bóp nghẹt. Đây là viễn cảnh tệ cho hãng phim. Đừng chờ đợi gì nữa, Sony cần vực dậy SSU sớm nhất có thể", Jeff Bock nói.

Hình ảnh đầu tiên về Siêu Nhân mới do David Corenswet thủ vai. Ảnh: DC.

Còn đối với DC Studios, 2025 sẽ là năm hãng đặt cược vào danh sách phim siêu anh hùng. Trở lại tháng 1/2023, hai đồng giám đốc mới James Gunn và Peter Safran công bố danh sách 10 phim và chương trình truyền hình sẽ khởi động lại vũ trụ này. Dự án đầu tiên là phim hoạt hình Creature Commandos, sẽ được ra mắt vào tháng 12.

Superman: Legacy, tác phẩm được bàn tán nhất của hãng, chỉ mới công bố tạo hình của nam chính David Corenswet. Phim này phải đến tháng 7/2025 mới chính thức ra rạp.

Theo Jeff Bock, trước mắt, giới truyền thông không nên khẳng định Superman: Legacy đủ quan trọng để vực dậy toàn bộ Vũ trụ DC. Ông giải thích: "Nếu tác phẩm này mở màn với 100 triệu USD - con số mà DC đã không đạt được trong thời gian khá dài (ngoại trừ The Batman năm 2022), chúng ta hãy công nhận điều đó. Còn nếu phim không thành công, họ phải đưa ra quyết định lớn khác".

Trước đó, Gunn và Safran cam kết rằng sẽ không có dự án DC nào được khởi quay nếu kịch bản chưa hoàn thiện. Vậy nên, hiện chỉ có Supergirl: Woman of Tomorrow và Lanterns đã đi vào sản xuất. Các dự án có sự góp mặt của những nhân vật ít nổi bật hơn như Booster Gold, Swamp Thing và Authority vẫn chưa được bật đèn xanh cho đến thời điểm hiện tại.

Mặc dù đứng trước những rủi ro, Warner Bros. và Disney vẫn kiên định với các dự án của DC và Marvel trong thập kỷ này. "Chưa có dòng phim nào có thể thay thế được siêu anh hùng tại phòng vé, nếu xét về tiềm năng kiếm tiền. Trước khi chúng ta chứng kiến thể loại khác chiếm ưu thế, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục rót vốn vào dòng phim siêu anh hùng", Jeff Bock kết luận.