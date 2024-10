Channing Tatum chia tay minh tinh 'The Batman'

Tài tử Channing Tatum và Zoë Kravitz, minh tinh đóng "The Batman", được xác nhận đã chia tay sau 3 năm hẹn hò.

Thông tin cặp sao đường ai nấy đi được People xác nhận ngày 29/10, song nguồn này không nói lý do họ quyết định hủy hôn ước. Khi phóng viên liên hệ với Zoë Kravitz và Channing Tatum để nghe phản hồi, họ từ chối bình luận.

Hồi tuần trước, Zoë Kravitz được phát hiện không đeo nhẫn đính hôn trong chuyến đi chơi cùng bạn diễn Big Little Lies Shailene Woodley tại Buvette (New York, Mỹ). Trong khi trước đó, paparazzi nhìn thấy Tatum chạy bộ một mình. Anh và Kravitz đã lâu không đi bên cạnh nhau.

Zoë Kravitz và Channing Tatum ngày còn bên nhau hạnh phúc. Ảnh: TheImageDirect/@channingtatum.

Tatum, 44 tuổi và Kravitz, 35 tuổi làm lộ tin hẹn hò vào mùa hè 2021 khi họ tay trong tay ở New York. Theo Page Six, cặp sao nảy sinh tình cảm trên trường quay bộ phim đầu tay do Kravitz đạo diễn là Blink Twice, trong đó Tatum đóng chính.

"Được quay phim cùng anh thực sự là cuộc phiêu lưu tuyệt vời", Kravitz bày tỏ về Tatum trong cuộc phỏng vấn với Elle. "Cảm ơn vì đã tin tưởng em ở vai trò đạo diễn. Thật tuyệt khi được làm một bộ phim, nhưng càng tuyệt vời hơn khi thực hiện điều đó cùng người mình yêu", nữ diễn viên bày tỏ.

Tháng 10/2023, cặp sao đính hôn. Trên trang cá nhân, Kravitz khoe ảnh chiếc nhẫn kim cương 7 carat được Tatum tặng. Trong khi đó, Tatum đăng tải khoảnh khắc bạn gái nằm ngủ trên đùi anh và khen ngợi nỗ lực làm việc của Kravitz.

"Cô bé đáng yêu này đã mệt mỏi rồi các bạn ạ. Mỗi lần tôi tự hỏi liệu cô ấy có gục ngã không, cô ấy vẫn cứ tiếp tục làm việc", anh chia sẻ.

Tatum trước đây đã kết hôn với Jenna Dewan. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 9, sau 6 năm chia tay.

Còn Kravitz cùng từng trải qua cuộc hôn nhân chưa đầy 2 năm với tài tử Karl Glusman. Năm 2021, cô đệ đơn ly hôn vì những khác biệt không thể hòa giải.