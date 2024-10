Tăng Thanh Hà, Phương Ly hóa trang dịp Halloween

Vợ chồng người mẫu Khánh Linh The Face cho biết rất háo hức khi tái hiện lại những thước phim điện ảnh đẹp như tranh từ In the Mood for Love, bộ phim kinh điển của Hong Kong (Trung Quốc). Khánh Linh khoe bộ sườn xám họa tiết hoa nổi do chính tay cô thiết kế và hoàn thiện sau hơn 3 tháng học may. Ảnh: @klinhnd.