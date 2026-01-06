Người phụ nữ xé mặt nạ để yêu

"Giấc yêu đó từ đắm say chồng vợ, theo nhau tin cậy, đến đồng sàng dị mộng, rồi trực diện đấu tranh với mình, với chồng để giành giật lại cảm xúc, để yêu với tình yêu thuần khiết - Một tình yêu với cái tôi mãnh liệt và kiêu hãnh…"

Tác giả Bùi Mai Hạnh.

Lụy Chồng và Lụy yêu đó là 2 điều mà tôi đã nói với Bùi Mai Hạnh khi đọc tập Người hát của chị.

Người hát - một tập thơ có thể nói gói ghém quá nhiều nỗi niềm, được chia ra làm 2 phần rõ rệt. Phần đầu là những bài thơ cũ, những nỗi niềm với cha, mẹ, quê hương, những cảm nhận nhân tình, thế thái, những trải nghiệm về những vùng đất lạ-quen-quen-lạ… Đâu đó có chút oán hờn người cũ, đâu đó có những hoang mang của người dấn thân vào cuộc đời mới, tình yêu mới… Có thể nói ở phần này, là một Bùi Mai Hạnh rất đời, rất thật với cảm quan của một nhà thơ, sâu sắc.

Phần hai, “Người huýt sáo” lại là một Bùi Mai Hạnh khác hẳn, trái ngược, từng câu, từng chữ chan chứa yêu, đầy ắp yêu, thổn thức yêu, đau khổ yêu, hoan ca yêu, cuồng si yêu, mê đắm yêu, ghen hờn yêu, vùng vẫy yêu… Đặc biệt, tất cả các sắc thái Yêu đó chỉ gói gọn trong một bóng hình, một nhân vật duy nhất đó là: Chồng!

Tôi muốn viết về Người hát từ ngay sau khi đọc, vào gần một năm trước, khoảng cuối tháng Ba, đầu tháng Tư 2025, nhưng có cái gì đó khiến tôi còn đắn đo, do dự. Từ sâu thẳm của một người tự cho mình là “lụy chồng Thứ Hai không có ai Chủ nhật” khi gặp một “ngọn núi cao hơn” tôi cảm thấy còn có điều gì đó ở sau những yêu thương chất chồng thấm đẫm trong mỗi ngôn từ của Người hát mà mình chưa nắm bắt được. Cho đến khi tôi được đọc tiếp một ấn phẩm nữa của Bùi Mai Hạnh được viết theo dạng hồi ký: “Người xé mặt nạ - hồi ký của một life coach.”

Ồ hóa ra là vậy!

Khi chúng ta nhìn ngoài một cuộc hôn nhân với tay trong tay và nụ cười trong mắt, ta ngỡ họ vô cùng Hạnh phúc, đến nỗi ta, thậm chí đôi lúc cảm thấy đố kỵ vì sao họ lại Hạnh phúc đến thế? Nhưng đó chỉ là phía ta nhìn được, mà chưa phải tất cả những gì có thể thấy.

Giờ thì tôi đã hiểu sao Bùi Mai Hạnh lại có thể Lụy chồng đến thế? Chị đã yêu mọi câu nói của chồng, mọi cử chỉ của chồng, chị yêu mẹ chồng, con chồng, bạn bè cũ mới của chồng, chị yêu công việc của chồng, yêu dòng họ xa lắc xa lơ gốc gác của chồng… tóm lại tất cả những gì thuộc về chồng…

Không như những gì ban đầu tôi nghĩ, rằng sở dĩ Bùi Mai Hạnh lụy chồng đến vậy là vì chị đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu không Hạnh phúc với nhiều vết trầy xước, rồi sau đó đơn độc đi theo một người đàn ông ngoại quốc đến đất nước của anh. Ở đó, Hạnh chỉ có anh để bấu víu, chỉ có anh để nương tựa… Và người chồng Australia của Hạnh-như nhiều lần gặp gỡ, tôi có cảm nhận đó là một người trên cả tuyệt vời, anh ấy yêu Hạnh, nâng niu và tôn trọng Hạnh, vậy thì không lụy anh sao được?

Nhưng hóa ra, Bùi Mai Hạnh đã sống trong tình yêu của chị với “người nông dân vừa làm vừa vừa huýt sáo” đó không dễ dàng, đúng hơn là đầy rãy những nhọc nhằn. Một “giấc yêu” dài gần 20 năm, đôi lúc ngủ vùi, đôi lúc mộng mị, đôi lúc thức thao, ám ảnh… Giấc yêu đó từ đắm say chồng vợ, theo nhau tin cậy, đến đồng sàng dị mộng, rồi trực diện đấu tranh với mình, với chồng để giành giật lại cảm xúc, để yêu với tình yêu thuần khiết - Một tình yêu với cái tôi mãnh liệt và kiêu hãnh… Để: “từ đây xin chừa sống vờ/Từ đây yêu lại tình cờ/không tôi” và để: “chữ LOVE lóng la lóng lánh/đứng ngạo nghễ giữa tên em tên anh…”

Tập thơ "Người hát" và hối ký "Người xé mặt nạ".

Điều đáng nể ở Bùi Mai Hạnh là chị đã dũng cảm “xé mặt nạ” để đối diện với chính mình, với tất cả mà phơi bày public mọi thứ, bóc trần cảm xúc và những ẩn chứa của mình, không giấu giếm, không làm màu, thật đến đau đớn, thật làm người đọc thấy sốc. Sốc và cảm phục.

Những câu chuyện đời của Hạnh, những gì Hạnh gặp, cách Hạnh ứng xử ở mỗi thời điểm, cách chị đối diện lại quá khứ và nhận thức theo cách khác- có những cách phủ nhận, đi ngược lại với quan điểm cũ đã tồn tại cùng chị nhiều năm… Cách Hạnh trỗi dậy bản năng, đề cao cái tôi, không theo lối mòn cam chịu đã khiến độc giả không thể đọc Người xé mặt nạ - hồi ký của một life coach một cách liền mạch. Ở mỗi câu chuyện, tình thế luôn bắt người đọc đặt bản thân vào với câu hỏi, nếu là ta, ta sẽ ứng xử thế nào? Ta có nên như tác giả đối diện đến tận cùng của khổ đau, của yêu thương để yêu và để sống đúng như ta mong muốn?

Người xé mặt nạ - hồi ký của một life coach vì thế, đã vượt ra khuôn khổ một cuốn ký-chủ yếu thỏa mãn nhu cầu tò mò của độc giả khi muốn biết thêm, biết tường tận hơn về cuộc đời một ai đó. Cuốn sách đã thực hiện chức năng “chữa lành” và hướng dẫn độc giả “chữa lành” một cách vô cùng tích cực và hiệu quả. Người xé mặt nạ - hồi ký của một life coach vì thế, thực sự là một giáo trình hoàn hảo mà life coach Bùi Mai Hạnh bằng câu chuyện đời mình truyền cảm hứng đến cho mọi người-những người hữu duyên đọc được.