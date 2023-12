Đặc biệt, sách chia sẻ cách điều khiển được tình hình dù ở bất cứ đâu bằng phương pháp Gõ búa.

Tác phẩm Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn thuật lại trọn vẹn các giai đoạn phát triển sự nghiệp song song với quá trình rèn luyện kỹ năng để đạt tới mức độ siêu chuyên nghiệp của Lydia Fenet - Phó chủ tịch cấp cao tại Christie’s - một trong những nhà đấu giá hàng đầu thế giới.

Các câu chuyện được chính tác giả chia sẻ và phân tích trong một bản văn lôi cuốn, gợi sự tò mò. Bên cạnh việc truyền cảm hứng, Lydia Fenet còn hướng dẫn độc giả các kỹ năng thiết yếu để nhanh chóng trở thành người phụ nữ không những xinh đẹp mà còn bản lĩnh, tài năng và thành công trong sự nghiệp.

Lydia Fenet luôn kiên trì trong mọi việc. Tính cách này thôi thúc cô đều đặn gọi điện mỗi ngày cho người điều phối thực tập tại Christie's cho đến khi nhận được vị trí công việc toàn thời gian. Sau đó, Lydia Fenet thăng tiến lên nhiều cấp bậc để ngày nay trở thành Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đối tác chiến lược toàn cầu của Christie's - cô có viết trong sách rằng đây là vị trí do mình tự tạo ra và đàm phán các điều khoản.

Trong Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn, Lydia không chỉ chia sẻ chuyện đời mình, cách cô đã vươn lên như thế nào để dẫn đầu tại một trong những nhà đấu giá danh giá nhất thế giới mà còn cả phương thức để phụ nữ trong các lĩnh vực khác có thể khai thác sức mạnh của bản thân. Mục đích là đạt được hiệu quả cao nhất trong sự nghiệp, tạo ra lộ trình riêng cho cuộc sống và học cách giữ cân bằng giữa công việc và đời tư.

Cuốn sách đầu tay của Fenet vừa là hồi ký, vừa đưa ra những lời khuyên thiết thực nhằm phát huy sự tự tin. Tác giả chia sẻ cả về thất bại của mình từ thời thơ ấu đến hiện tại, chẳng hạn như chuyện cô suy sụp như thế nào khi không được nhận vào nhóm hát a cappella ở trường nhưng cô đã biến thất bại đó thành một chiến thắng.

Fenet cũng thuật lại chi tiết một số thành công, chẳng hạn như việc cô kiếm được nhiều tiền để gây quỹ cho một tổ chức từ thiện bằng phương pháp nâng cao giá khiến khán giả cảm thấy vui thú, phấn khích.

Fenet cũng kêu gọi một số người phụ nữ thành công khác chia sẻ bí kíp. Theo đó, Ashley Miles - Giám đốc khách hàng và Trưởng bộ phận quảng cáo tại Refinery29 - đưa ra lời khuyên về việc xây dựng và vận hành mạng lưới, hoặc Emilie Rubinfeld - Chủ tịch của thương hiệu thời trang Carolina Herrera - chia sẻ về quá trình trưởng thành đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô như thế nào.

Một trong những phương pháp độc đáo nhất mà Fenet đề cập trong Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn có lẽ là phương pháp Gõ búa - đây là cách giúp cô điều khiển ngay được tình hình dù ở bất cứ đâu. Mặc dù chẳng mấy ai có thể gõ búa ba lần như người đấu giá khi bắt đầu một cuộc nói chuyện hay diễn thuyết, nhưng Fenet đưa ra lời khuyên rằng mỗi người nên tự tạo ra một phương pháp riêng, một nghi thức đặc biệt cho chính mình để xoa dịu tâm trí, giải tỏa đầu óc và ngay lập tức làm chủ được không khí trong phòng.

Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn khơi nguồn cảm hứng cho những ai đang chật vật khẳng định bản thân trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Lối viết trực diện vào vấn đề và các chiến thuật dễ tiếp cận của Fenet đã thuyết phục nhiều độc giả.

Lydia Fenet làm nghề cầm trịch các phiên đấu giá từ thiện và giữ vị trí Phó chủ tịch cấp cao tại Nhà đấu giá chuyên nghiệp Christie’s. Cô được bầu chọn là một trong những Người phụ nữ ảnh hưởng nhất ở New York bởi tạp chí Gotham và từng xuất hiện trên các tạp chí New York Times, Wall Street Journal, Forbes, Vogue, Vanity Fair... Hiện cô sống cùng chồng và ba con nhỏ tại New York.