CEO từ bỏ công việc lương 100 triệu USD vì con gái 10 tuổi

Mark Manson, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm (4), đã viết một bài đăng trên blog dựa trên một câu chuyện được chia sẻ bởi CTV News, Canada. Mohamed El-Erian, CEO của quỹ trái phiếu trị giá 2 nghìn tỷ USD PIMCO, đang có mức lương khá ổn cỡ 100 triệu USD mỗi năm và một sự nghiệp thăng tiến. Một số người có thể nói rằng ông ấy đã có tất cả.

El-Erian đã làm cả thế giới sửng sốt khi ông từ chức. Chắc bạn sẽ tự hỏi tại sao ông ấy lại làm như vậy đúng không? Thứ gì có thể tốt đẹp hơn mức lương 100 triệu USD chứ? 200 triệu USD à? Không! Kiếm được một công việc có mức lương cao hơn không phải lý do ông ấy rời bỏ công việc. Ông muốn dành nhiều thời gian hơn với cô con gái 10 tuổi của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI Majalla.

Tất nhiên, những tin tức như thế này không thể không gây xôn xao trong xã hội ngày nay của chúng ta. Nó khơi dậy một làn sóng thích thú quan tâm, thách thức nỗi ám ảnh của xã hội về việc phải vun đắp sự giàu có thịnh vượng.

Đỉnh điểm câu chuyện xảy ra với El-Erian là cuộc tranh cãi với con gái về việc đánh răng. Yêu cầu của ông đã bị đáp lại bằng một sự kháng cự, và câu trả lời của ông là “Bố là bố con, và con sẽ làm theo mệnh lệnh của bố.” Trước lý lẽ ấy, cô bé đã viết ra danh sách hai mươi hai khoảnh khắc trong năm đó của cuộc đời mình mà bố vắng mặt vì công việc.

Hiểu được sự mất mát những khoảnh khắc quý báu vô giá ấy đã bật một chiếc công tắc nào đó trong El-Erian, và ông đã quyết định từ bỏ công việc lương cao béo bở để đảm nhận tốt hơn vai trò làm một người cha.

Bản chất của chi phí cơ hội nằm ở chỗ bạn có thể sở hữu bất cứ thứ gì nhưng không thể có mọi thứ. Và đặc biệt là không thể có tất cả cùng một lúc. Nhưng sự kiên nhẫn và quyết đoán có thể giúp ích. Lấy con lừa làm ví dụ. Nó vẫn có thể sống sót nếu quyết tâm ăn trong vòng mười phút rồi uống nước.

Derek Sivers, nhà tư tưởng và tác giả cuốn sách Bất cứ thứ gì bạn muốn (5), nói rằng, “Nếu bây giờ bạn 30 tuổi và có 6 hướng đi khác nhau mà bạn muốn theo đuổi, vậy thì bạn có thể làm từng thứ một trong mười năm và sẽ hoàn thành tất cả khi bạn chín mươi tuổi. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn khi bạn lập kế hoạch cho tuổi 90 khi mới 30, đúng không nào?

Nhưng điều đó có thể sẽ xảy ra, nên bạn cũng có thể tận dụng nó. Bạn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào từng hướng đi một mà không cảm thấy mâu thuẫn hay bị phân tâm, vì bạn biết rồi mình sẽ đặt chân lên cả những hướng đi khác nữa.”

Kiên nhẫn là một đức tính tốt và là con đường dẫn đến sự hoàn thiện. Thỏa mãn cơn đói của bạn trước và sau đó là cơn khát. Hãy kiên nhẫn và chú ý đến cách thời gian vận hành - bạn có thể làm được rất nhiều thứ theo thời gian. Hãy đến Fiji, học tiếng Trung và ăn pizza lần này. Rồi lần sau bạn có thể tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời ở Tahiti, trau dồi kỹ năng giao tiếp và ăn sushi. Ngoại trừ việc có thể lúc đó bạn vẫn đang bận học tiếng Trung vì đây là một ngôn ngữ thực sự khó nhằn!

Mỗi lựa chọn mà bạn đưa ra cũng là một sự hy sinh. Với El-Erian, ông chọn con gái thay vì công việc. Lựa chọn càng táo bạo thì “chi phí cơ hội” bạn phải trả càng cao. Những người có địa vị cao được ngưỡng mộ trong xã hội của chúng ta bởi tiền bạc và sự thành công của họ. Những gì mà người ta không thấy được chính là chi phí cơ hội nằm sau những thành tựu.

Bill Gates nổi tiếng với việc ngủ tại văn phòng của mình và Angelina Jolie không khi nào bước ra đường mà không bị giới truyền thông chụp ảnh hay quấy rầy. Nhưng hãy nhớ rằng, đây là những lựa chọn của họ và họ sẵn sàng chấp nhận những chi phí cơ hội liên quan.

Bởi vậy, lần tới khi bạn vướng vào cuộc giằng co giữa YOLO và FOMO, hãy nhớ rằng cuộc sống không phải là có được mọi thứ cùng một lúc. Cuộc sống vốn liên quan đến việc lựa chọn ưu tiên đặt điều gì lên trên, kiên nhẫn và toàn tâm toàn ý với chọn lựa đó của mình. Đó là cuộc sống của bạn, là hành trình của bạn - hãy lèo lái nó với lòng dũng cảm và sự chân thành.

(4) Nguyên văn: The Subtle Art of Not Giving a F*ck.

(5) Nguyên văn: Anything You Want.