Pháp luật

Người phụ nữ quay video khiêu dâm tại khu du lịch ở Đà Lạt

  • Thứ sáu, 6/2/2026 21:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một phụ nữ có hành vi quay và phát trực tiếp video có nội dung khiêu dâm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để thu tiền người xem trên mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1993, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng an ninh mạng phát hiện Lan quay và phát trực tiếp các video có nội dung khiêu dâm trong khuôn viên một khu du lịch thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm nhằm thu hút người xem trả phí.

Làm việc với công an, Lan đã thừa nhận hành vi của mình là sai. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Thái Lâm/Tiền Phong

