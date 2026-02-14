Người phụ nữ duy nhất viết thư pháp ở Hội chữ xuân

Những người viết thư pháp tại Hội chữ xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều phải trải qua kỳ khảo tuyển của ban tổ chức. Hội chữ xuân có 35 lều thư pháp.

Hội chữ xuân Bính Ngọ 2026 khởi động từ ngày 11/2, mở cửa cho khách tham quan từ sáng đến chiều. Lễ khai mạc diễn ra chiều 11/2, với nhiều tiết mục sôi nổi. Bên cạnh nghi thức quen thuộc, Hội xuân Bính Ngọ mời NSND Thanh Lam và cả DJ về trình diễn. Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám - cho biết Trung tâm từng bước đổi mới, đa dạng hóa hoạt động để trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn cho người dân địa phương lẫn du khách.

Hình ảnh tại lễ khai mạc.

Hồ Văn là nơi diễn ra Hội chữ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Điểm nhấn nổi bật của Hội chữ xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp. Hội chữ xuân ghi dấu ấn với sự đổi mới toàn diện về tổ chức không gian và nội dung. Khu vực Hồ Văn được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ. Các khu chức năng được quy hoạch khoa học gồm khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

Những người viết thư pháp tại Hội chữ xuân Bính Ngọ 2026 đều phải trải qua hai vòng của kỳ khảo tuyển của ban tổ chức. Trong đó, có một số người đã tham gia Hội chữ Xuân nhiều năm như Kiều Quốc Khánh, Lại Thế Hùng, Đỗ Văn Tụ, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Đức Vọng, Nguyễn Văn Thuyết, Lê Tất Anh, Trường Thịnh, Ngô Quốc Dũng, Hoàng Anh Diệp.

Người phụ nữ duy nhất trong nhóm 35 người viết thư pháp.

Bà Hoàng Anh Diệp là người phụ nữ duy nhất trong nhóm 35 người viết thư pháp. Chia sẻ với phóng viên, bà Diệp nói đã gắn bó với hoạt động viết thư pháp ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 2008. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên thực hiện hoạt động này ở di tích.

"Tôi đến với thư pháp ngẫu nhiên. Khi còn dạy môn Ngữ văn, tôi muốn dạy học sinh phần văn học cổ nên cần am hiểu chữ Hán. Tôi tìm thầy, tìm nơi học, bắt đầu từ kiến văn, sau đó tìm bút lông để viết thư pháp", bà Diệp nói.

Du khách xin chữ, mong những điều may mắn, tích cực đến trong năm mới.

Du khách đến Hội chữ xuân thường xin thầy đồ những thông điệp bình an, may mắn và tài lộc. Trẻ em xin chữ với mong muốn học hành giỏi giang.

Với chủ đề Quốc học, Hội chữ xuân nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục nước nhà, khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài của đất nước.