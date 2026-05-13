Người phụ nữ chiếm đoạt 76 tỷ đồng từ chiêu lừa bán thuốc lá chiết khấu cao

Từ ngày 29/3/2024 đến 26/9/2024, bị cáo Nguyễn Thị Dương thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 6 người, trong đó có anh Chu Văn T bị chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương. Ảnh: An ninh thủ đô.

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1983, ở phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng chiêu lừa đảo bán thuốc lá “chiết khấu cao”, Dương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 6 người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Dương từng là nhân viên kinh doanh của công ty kinh doanh thuốc lá. Từ giữa năm 2023, do thiếu tiền để trả nợ cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người đặt mua thuốc lá.

Dương đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết lãnh đạo của Công ty thuốc lá Thăng Long, có khả năng nhập và bán thuốc lá với giá chiết khấu cao hơn nhiều lần so với giá bán trên thị trường để bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua.

Sau khi nhận tiền, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá của đại lý rồi bán cho các bị hại với giá rẻ hơn để họ tin tưởng, chuyển thêm tiền.

Số thuốc lá mua về, Dương tập hợp ở 2 kho hàng, sau đó đưa bị hại đến xem, tạo sự tin tưởng Dương là đại lý phân phối thật. Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị một số bị hại không lấy hàng mà gửi lại để Dương bán.

Bị cáo hứa trung bình cứ 1 tỷ đồng sẽ được nhận 80 - 100 triệu đồng trong 20 ngày, tương ứng giá chiết khấu như khi mua hàng.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/3/2024 đến ngày 26/9/2024, bị cáo Dương thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 6 người, trong đó có anh Chu Văn T bị chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng .

Cụ thể, Dương tự giới thiệu với anh T rằng quen biết với nhiều lãnh đạo ở Công ty Thuốc lá Thăng Long, có giá chiết khấu thuốc lá cao hơn giá thị trường.

Sau đó, Dương dẫn anh T đến các kho hàng để anh T thấy thuốc lá, nhằm tạo sự tin tưởng để nạn nhân đặt mua. Bên cạnh đó, bị cáo Dương còn đưa ra mức chiết khấu cao từ 7.000 - 12.000 đồng/cây thuốc lá.

Tin tưởng thông tin Dương đưa ra, từ ngày 1/4/2024 đến ngày 20/9/2024, anh T chuyển khoản hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản Dương chỉ định.

Sau khi nhận tiền, ban đầu, Dương có mua thuốc lá trả cho anh T đúng như thỏa thuận nên anh tin tưởng. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo không thực hiện như cam kết. Cơ quan điều tra xác định, đến nay, Dương còn chiếm đoạt của anh T hơn 26 tỷ đồng .

Với cách thức tương tự, bị cáo Dương còn lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại khác với tổng số 50 tỷ đồng .