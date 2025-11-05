Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phụ nữ bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

  • Thứ tư, 5/11/2025 21:00 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Một phụ nữ ở xã Quảng Bị (Hà Nội) bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ và đã chủ động trình báo công an để trả lại cho chủ nhân thực sự.

Theo đó, ngày 3/11, chị N.T.T.H (SN 2004, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội) bất ngờ nhận được số tiền 2 tỷ 50 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân với nội dung giao dịch lạ. Nhận thấy số tiền không phải của mình, chị H đã chủ động thông báo cho Công an xã Quảng Bị để phối hợp xác minh, xử lý.

Chị H và bà Q cùng đến trụ sở Công an xã Quảng Bị làm thủ tục.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã tiến hành xác minh và xác định bà H.T.Q (SN 1972, cư trú tại tỉnh Bắc Ninh) giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị H.

Dưới sự hướng dẫn của Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an xã Quảng Bị, bà Q đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tra soát, sao kê và làm việc với ngân hàng để làm rõ sự việc.

Ngày 4/11, tại trụ sở Công an xã Quảng Bị, bà Q và chị H đã gặp gỡ, hoàn tất thủ tục trao trả lại số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Bà Q bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới chị H vì hành động trung thực, đồng thời gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Công an xã Quảng Bị đã xử lý vụ việc đúng pháp luật, thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Hành động chủ động trình báo, hợp tác của chị H cùng trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Bị đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi nhận được tài sản, tiền hoặc giao dịch bất thường cần chủ động liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật.

https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-bat-ngo-nhan-duoc-hon-2-ty-dong-tu-tai-khoan-la-post1793684.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

