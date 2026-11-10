Người mẹ một mình nuôi 10 con gái, nay có 10 con rể và 25 cháu ngoại

Chồng mất khi con út mới 4 tuổi, bà Năm (Ninh Bình) bán thịt ở chợ để nuôi các con. Hai mươi năm sau, bà bật khóc khi nhìn con gái út về nhà chồng.

Bà Năm (áo dài xanh đứng giữa) cùng các con gái, con rể trong ngày cưới của con gái út.

Ngày 28/10, bà Giang Thị Năm (63 tuổi, sống tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) rạng rỡ trong đám cưới của con gái út Nguyễn Huyền (24 tuổi) và chú rể Thành Đạt.

Nhìn con gái út lập gia đình, bà Năm nghẹn ngào. Suốt 20 năm kể từ khi gia đình vắng bóng người trụ cột, bà một mình nuôi các con ăn học. Đến ngày Huyền về nhà chồng, bà khóc nhiều.

“Ngày tôi về nhà chồng, mẹ khóc nhiều lắm. Trải qua tuổi thơ thiếu thốn nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương, tôi biết ơn và cảm thấy may mắn khi cuộc đời đã cho tôi được làm con của mẹ, làm em của các chị”, Huyền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Năm 2006, chồng bà Năm qua đời. Khi ấy, con gái cả đang học lớp 10, còn Huyền, con út, vừa tròn 4 tuổi. Mười chị em, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, là Thúy, Nhài, Thu, Đông, Vui, Thủy, Vân, Anh, Trang và Huyền.

Mười người con gái của bà Năm.

Bà Năm bán thịt ở các chợ đầu mối, thường đi sớm về muộn. Ở nhà, các con bảo ban nhau nấu cơm, dọn dẹp. Chị cả học tiếp lên đại học, còn chị thứ hai gác lại việc học để ra chợ phụ mẹ bán hàng.

Huyền nhớ hồi nhỏ, mười chị em dùng chung quần áo, ngủ trong một căn phòng chật. Bữa cơm có khi chỉ có rau luộc và đậu phụ. Chị em vẫn tự nghĩ ra đủ trò để chơi cùng nhau.

Bận buôn bán, bà Năm vẫn để ý đến từng con, nhất là khi các cô bước vào tuổi dậy thì. Bà dặn các con chăm chỉ, sống tử tế và biết nhường nhịn nhau.

“Mẹ có vất vả đến đâu cũng được, chỉ cần các con ngoan ngoãn và biết bảo ban nhau là cuộc sống của mẹ đã cảm thấy đủ đầy rồi”, bà Năm chia sẻ.

Theo Huyền, mẹ hiếm khi nói về những nhọc nhằn của mình. Khi đủ lớn, các chị em tự giác đi làm để kiếm tiền phụ mẹ.

Các con rể của bà Năm.

Đến đám cưới của Huyền, con gái út, bà Năm có 10 con rể và 25 người cháu. Các chị, anh rể và các cháu đều có mặt đông đủ trong ngày vui của cô.

“Mẹ tôi là người rất giỏi chắt chiu và gom góp, luôn cố gắng lo cho các con một đám cưới chu toàn, đầy đủ để không phải thua kém bất kỳ ai”, Huyền kể.

Cả mười cô con gái đều lấy chồng gần nhà mẹ. Hễ có việc, chỉ cần “ới” một tiếng là mọi người lại có mặt.

Chủ nhật hàng tuần, các chị em rủ nhau về nhà mẹ ăn cơm. Đến ngày giỗ bố hay dịp Tết, mỗi người góp một tay lo việc. Huyền nói suốt 20 năm qua, mẹ luôn thấy vững lòng vì có các con bên cạnh.

“Các con tự nhìn nhau ngoan ngoãn sống sao cho mẹ không phải phiền lòng. Bản thân tôi cũng chỉ mong ước các con, các cháu sống hạnh phúc và không xảy ra mâu thuẫn”, bà Năm chia sẻ.