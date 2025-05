Người mẹ mong lấy lại công bằng cho nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 5/5, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ các tình tiết liên quan vụ tai nạn xảy ra vào ngày 4/9/2024 tại Km08, tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn là Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, quê Trà Vinh).

Hiện tại, trong ngôi nhà của cháu Trân ở huyện Trà Ôn vẫn treo nhiều giấy khen của cháu. Bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ của cháu Trân) đau buồn chia sẻ, vợ chồng bà có 4 người con, trong đó Trân là con gái lớn. Từ nhỏ đến lớn, Trân rất ngoan, học giỏi và là niềm tự hào của gia đình.

“Trân học giỏi, nhiều năm cấp một, bé đạt học sinh xuất sắc. Ở nhà, Trân phụ giúp tôi quét dọn, nấu cơm, giữ em”, bà Hiền nói.

Bà Hiền kể lại, sáng 4/9/2024, Trân đi cùng bạn tới trường để làm quen với trường lớp và thầy cô, chuẩn bị cho năm học mới khai giảng vào hôm sau.

"Đến trưa, tôi chưa thấy con gái về nên nóng ruột. Sau đó, bạn của Trân chạy về báo với tôi là Trân bị tai nạn, đang cấp cứu ở trung tâm y tế huyện. Tôi tức tốc chạy lên huyện thì mọi người nói Trân bị xe cán qua người.

Khi đó tôi không gặp được con gái, do bé đang nằm trong phòng cấp cứu. Tôi ngồi đợi khoảng vài giờ thì bác sĩ nói bé Trân không có nhịp tim.

Tôi xin chuyển Trân qua bệnh viện ở TP Cần Thơ nhưng bác sĩ nói nhịp tim của bé yếu lắm, không cho chuyển. Cấp cứu được một thời gian thì bé không qua khỏi”, bà Hiền nói trong nước mắt. Bà Hiền bày tỏ mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là trả lại công bằng cho Trân.

“Trân là nạn nhân nhưng bị đổ oan là 'người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết'. Tôi mong giải được nỗi oan cho Trân để con thanh thản ra đi”, bà Hiền kỳ vọng.

Mỗi khi nhớ con, bà Hiền lại xem lại từng trang vở của cháu Trân.

Khoảng 7h30 ngày 28/4, Nguyễn Văn Bảo Trung đang đứng trong nhà ở ấp La Ghì (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) thì bị ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế loại rulo bắn một phát vào đầu.

Sau khi gây án, ông Phúc đi bộ ra quốc lộ 54, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 200 m rồi dùng súng bắn vào đầu tự sát.

Qua xác minh ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân của vụ nổ súng nói trên do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (con gái ông Phúc) với xe tải do Trung điều khiển làm cháu Trân tử vong.