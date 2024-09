'Người khổng lồ' Courtois

“Ôi, hiệp 1 là của Courtois. Tôi sẽ luôn chọn anh ấy trong đội hình hay nhất của FIFA năm nay”, tiền đạo trẻ Endrick của Real Madrid thốt lên sau chiến thắng 3-1 trước Stuttgart ở lượt trận đầu tiên Champions League thể thức mới rạng sáng 18/9 (giờ Hà Nội). Trên AS, nhà báo Sergio Lopez de Vicente đã miêu tả Courtois là "Nguời đàn ông thép", sau những gì thể hiện trên sân Santiago Bernabeu.

Khi khỏe mạnh cũng như lúc cơ thể mới hồi phục sau chấn thương. Trong bình yên hay giữa cơn bão. Dù trong hoàn cảnh nào, Courtois vẫn là Courtois. Bức màn thép không gỉ của đội bóng tới nay vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

Hàng thủ của Real Madrid chưa mang tới sự yên tâm cho người hâm mộ. Tuyến giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha loạng choạng sau sự rời đi của Toni Kroos và ở phía trên, những mũi nhọn chưa phát huy được sự đáng gờm. Hè qua, Real Madrid chào đón sự xuất hiện của Kylian Mbappe.

Trên thang điểm 10 của sự hoàn hảo, Real Madrid vẫn chưa với tới. Song, có một mảnh ghép bền bỉ theo thời gian, đó là Courtois. Trước những nghi ngờ năng lực sẽ bị suy giảm vì chấn thương mùa trước, thủ thành người Bỉ hiên ngang bước lên, đập tan mọi thứ. Những tình huống cứu thua xuất sắc trong khung thành của cựu sao Chelsea như một lời nhắc nhở rằng, bản thân còn nguyên giá trị. Một thủ môn hay nhất thế giới hiện tại.

Real Madrid coi Courtois là hình mẫu cho sự hoàn hảo. Dù trên sân tập hay thi đấu, thủ thành người Bỉ đều cho thấy sự tập trung, chơi với hơn 200% phong độ. Courtois ghét thất bại, nhưng khi điều đó xảy đến, bản thân chưa bao giờ coi đó là do thái độ. Anh đơn giản nghĩ rằng mình chơi chưa tốt. Điều này trở thành chìa khóa then chốt dẫn lối đến thành công.

Các đồng đội, ban lãnh đạo luôn giữ niềm tin tuyệt đối vào Courtois. Điều đó không tự nhiên mà tới. Nó xuất phát từ màn trình diễn trên sân. Khi Lunin đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid, thủ thành người Ukraine muốn được đảm bảo về số phút thi đấu nhất định. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ chối đáp ứng.

Và ngay cả khi Lunin đã ký hợp đồng gia hạn với Real Madrid tới năm 2030. Bản thân cũng không chắc có được điều mình khao khát. Bởi lẽ, trước mặt ngôi sao người Ukraine là Courtois vững chắc. Một bức tường thép trong khung thành. Người không thể bị nghi ngờ.

Trên sân Bernabeu, Courtois có 6 pha cứu thua truớc Stuttgart. Màn trình diễn của thủ thành người Bỉ đơn giản quá chất lượng. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Stuttgart lên tới 2.14 – tức họ hoàn toàn có thể ghi hơn 2 bàn. Sau tất cả, đại diện nước Đức chỉ có 1 bàn. Đó là vì mọi nỗ lực của họ phần lớn bị Courtois cản phá.

Từ đầu mùa, Courtois mới thủng lưới 3 bàn trên tất cả đấu trường. Một thống kê đủ khiến Lunin phải dự bị lâu hơn nữa. Cuối mùa giải năm ngoái, Courtois từng nói: “Tôi vẫn là tôi như truớc khi dính chấn thương… hoặc có thể hay hơn nữa”. Đó là sự ngạo nghễ nhưng không hề lố bịch.

Chấn thương có thể khiến Courtois phải xa sân cỏ, làm cơ thể của anh bị tổn thương, nhưng chẳng thể cướp đi tài năng đã được khẳng định. Từ sau trận gặp Cadiz ở giai đoạn cuối mùa 2023/24, thủ thành người Bỉ trận nào cũng đều phải hoạt động vất vả trong khung thành. Đôi lúc, anh bị đánh bại và phải vào lưới nhặt bóng. Thế nhưng, để tìm ra sai lầm của cựu ngôi sao Chelsea là điều không tưởng.

Hào quang của Courtois chưa biến mất. Nói về cậu học trò, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận rằng thủ thành người Bỉ quá hay. Trong phòng thay đồ, các cầu thủ ở hàng phòng ngự cũng cảm thấy rất tự tin. Họ biết rằng sau lưng đang có người khổng lồ thật sự.

