Phong độ tuyệt đỉnh của Courtois

Thibaut Courtois chính là ngôi sao sáng nhất Real Madrid trong chiến thắng 3-1 trước Stuttgart ở vòng đầu Champions League 2024/25.

Thibaut Courtois có những tình huống cản phá không tưởng trước Stuttgart.

Rạng sáng 18/9 (giờ Hà Nội), trên sân Bernabeu, Courtois nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận từ UEFA, sau khi có màn trình diễn làm nản lòng các tiền đạo Stuttgart.

Kylian Mbappe và Endrick là những người ghi bàn cho "Los Blancos", Courtois cũng là nhân tố quan trọng khi giúp đội chủ nhà thoát hiểm ở quãng thời gian đầu trận.

Ngoài ra, thủ môn Bỉ còn có 6 pha cản phá với tỷ lệ bàn thua kỳ vọng lên tới 1,42, cao nhất ở ngày thi đấu đầu tiên Champions League mùa này. Trong đó có ít nhất ba tình huống anh cản phá những cơ hội ghi bàn rõ rệt từ Stuttgart.

AS đánh giá Courtois là lý do lớn nhất giúp Real Madrid không bị Stuttgart dẫn trước sau hiệp một màn so tài tại Bernabeu.

Thủ môn người Bỉ giúp Real Madrid thoát những bàn thua trông thấy.

Kể từ đầu mùa, Courtois giữ sạch lưới 4 trong 7 trận ra sân cho Real Madrid. Phong độ của thủ môn Bỉ khiến người ta quên rằng anh chỉ mới trở lại sau chấn thương nặng vài tháng trước.

Courtois gần như nghỉ cả mùa 2023/24 để phục hồi sau khi đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 8 năm ngoái. Đến tháng 3/2024, anh lại dính chấn thương ở sụn chêm và phải trì hoãn ngày trở lại, qua đó vắng mặt ở EURO 2024.

Ngay sau khi trở lại, Courtois chơi chói sáng ở chung kết Champions League với Dortmund mùa trước, và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay.