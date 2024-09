Người hùng Jesus Navas

Lần gần nhất Navas ghi bàn tại La Liga là ở mùa 2018/19. Dù vậy, không ai dùng số bàn thắng làm thước đo đánh giá cầu thủ người Tây Ban Nha. Navas là hậu vệ cánh, không phải tiền đạo.

Nhưng trong trận gặp Getafe thuộc vòng 5 La Liga hôm 15/9, Navas làm thay công việc của một tiền đạo. Đó là ghi bàn. Pha lập công này cũng giúp Sevilla giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phút 23 trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, hậu vệ trái Adria Pedrosa treo bóng vào vùng cấm địa. Pha ra chân của Pedrosa hơi mạnh, khiến bóng vượt qua đầu các tiền đạo đứng chính diện với thủ môn David Soria.

Tuy nhiên, Navas có mặt kịp thời chếch bên cánh phải. Cầu thủ người Tây Ban Nha khống chế bóng một nhịp khéo léo, sau đó tung cú sút trái phá làm tung luới Getafe. Đây là khoảnh khắc mang tính quyết định của trận đấu.

Trong thời gian còn lại, Navas chơi hay, xông xáo trong khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Nếu may mắn hơn, cựu cầu thủ Manchester City đã có cú đúp sau tình huống phát bóng dài phản công của thủ môn Nyland.

Những phút cuối hiệp hai, Sevilla chỉ còn chơi với 10 người do Juanlu Sanchez nhận thẻ vàng thứ hai. Song, đội chủ nhà vẫn thi đấu rất kiên cường, theo đó bảo vệ thành quả để giành trọn vẹn 3 điểm.

Sau trận đấu, Navas không giấu được sự xúc động. Anh gần như đã bật khóc trong lúc trả lời phỏng vấn. Với bản thân, trận đấu hôm nay quá ý nghĩa. 3 điểm giành được cũng giúp Sevilla giải cơn khát thắng.

“Hai ngày trước, tôi rất lo lắng vì không thể đi dạo hay dắt con đi chơi. Nhưng cuối cùng, khao khát trong tôi với Sevilla vẫn còn quá lớn”, Navas nói.

Hết lần này đến lần khác, Navas tưởng như sẽ giải nghệ. Thế nhưng, cầu thủ này vẫn miệt mài chiến đấu, chứng minh cho tất cả thấy bản thân chưa hết thời. Trong hè 2024, Navas góp mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2024 - giải đấu "La Roja" sau đó giành chức vô địch.

Sau chiến thắng trước Getafe, HLV García Pimienta của Sevilla hết lời khen ngợi Navas. Ông miêu tả hậu vệ 38 tuổi là tấm gương, hình mẫu cho các cầu thủ noi theo. Nhà cầm quân này cũng rất hy vọng Navas có thể gắn bó trọn vẹn mùa 2024/25 cùng CLB.

