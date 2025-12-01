Người già Trung Quốc mê hàng hiệu, xa xỉ phẩm

Thay vì tìm những món hàng giảm giá, người cao tuổi tại Trung Quốc bắt đầu chú ý đến những mặt hàng có giá đắt đỏ trên thị trường.

Người cao tuổi tại Trung Quốc chú ý đến những mặt hàng có giá đắt đỏ trên thị trường. Ảnh: Reuters.

Đối với bà Tian (62 tuổi), mỗi ngày đều bắt đầu với thói quen đắp mặt nạ buổi sáng, uống một tách cà phê đen, rồi tham dự lớp cắm hoa. Gần đây, bà thậm chí còn mua dịch vụ điêu khắc chân mày bán trên mạng. "Nó khiến tôi trông tươi tắn hơn", bà nói.

Dù nhiều người vẫn mặc định rằng người cao tuổi thường tiết kiệm, một sự thay đổi thầm lặng đang viết lại định kiến đó: Người già Trung Quốc đang trở thành một trong những lực lượng năng động nhất trên thị trường tiêu dùng tỷ dân này, theo Tân Hoa Xã.

Đối với nhóm người từ 50 đến hơn 60 tuổi có nền tảng tài chính vững chắc, sức khỏe ổn định và không còn hài lòng với kiểu chi tiêu "đủ sống", việc tự nuông chiều bản thân đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch về già của họ.

Đặc biệt, thay vì ưu tiên các mặt hàng giảm giá, giỏ hàng của người già Trung Quốc lại đầy ắp mỹ phẩm cao cấp, quần áo đẹp, và cả các xa xỉ phẩm.

Như vợ chồng bà Wu, những người mê leo núi và thích du lịch từ thời trẻ, khi về hưu đã quyết định đi du lịch khắp Trung Quốc và đến cả những nơi xa xôi như Nam Cực và châu Phi. Để thích ứng với các kiểu thời tiết và địa hình khác nhau, họ thường xuyên bỏ ra vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ để nâng cấp trang phục và thiết bị như áo khoác chuyên dụng, giày leo núi, mũ, cũng như gậy trekking.

"Sau nhiều năm tiết kiệm và chưa phải chăm cháu, chúng tôi muốn tận hưởng tối đa và đi được nhiều nơi nhất có thể", bà Wu nói.

Hay bà Xie (sống tại tỉnh Giang Tô), đã nghỉ hưu 4 năm, nay sẵn sàng chi tiền cho những thứ đem lại niềm vui. Gần đây, bà đã mua một gói chăm sóc da tại spa với giá hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.414 USD ).

"Lúc thanh toán tôi có do dự, nhưng đến độ tuổi này, chẳng phải 'hạnh phúc' chính là điều đáng để chi trả hay sao?", bà bày tỏ, đồng thời khẳng định rằng những người ở độ tuổi 60 mới chính là nhóm chi tiêu mạnh.

Thực tế, họ đã hưởng lợi từ nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế, thậm chí nhiều người đã trả xong khoản vay mua nhà và hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái. Thế hệ này cũng có tư duy rất khác cha mẹ họ rằng chỉ cần duy trì một khoản tiết kiệm, họ sẵn sàng chi số tiền đó cho sức khỏe, hạnh phúc tinh thần và một lối sống tận hưởng.

Theo ông Lu Yuan, Phó giáo sư tại Trường Khoa học Xã hội và Hành vi, Đại học Nam Kinh, thế hệ này hưởng lợi từ công cuộc cải cách - mở cửa cũng như sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội. Lương hưu và bảo hiểm y tế tạo nên một nền tảng tài chính ổn định cho các thói quen tiêu dùng của họ.

Ông nhận thấy những người già Trung Quốc vẫn xem mình đang ở giai đoạn "trung niên muộn". Tư duy trẻ trung và cởi mở thôi thúc họ nhìn nhận tiêu dùng như một cách để tái định nghĩa bản sắc và ranh giới tuổi tác.

Tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc có 310 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 22% dân số và đang thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng khổng lồ.

Nhóm này đóng góp hơn 20% tổng số khách du lịch nội địa Trung Quốc. Đồng thời, doanh thu từ dịch vụ du lịch, thể thao - chăm sóc sức khỏe và các hoạt động văn hóa - giải trí dành cho người cao tuổi trong nửa đầu năm nay cũng đã tăng lần lượt khoảng 26%, 24% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một báo cáo ước tính rằng nền kinh tế bạc của Trung Quốc hiện có trị giá khoảng 7.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 989 tỷ USD ). Đến 2035, con số này có thể đạt 30.000 tỷ nhân dân tệ và chiếm 10% GDP cả nước.

Năm 2024, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành văn bản thúc đẩy nền kinh tế bạc, mở rộng khái niệm từ dịch vụ truyền thống cho người già sang "nền kinh tế tiền già hóa", bao gồm cả nhóm người 50-60 tuổi.

Vào tháng 10 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua đề xuất xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, một lần nữa nhấn mạnh việc phát triển nền kinh tế bạc trở thành thành ưu tiên chiến lược cấp quốc gia.