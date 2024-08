Người dùng được lợi gì từ cuộc đua Copilot+ PC?

Thông qua việc yêu cầu laptop đạt chuẩn Copilot+ PC phải có NPU đạt chuẩn 40 TOPS trở lên, Microsoft không chỉ tạo nền tảng, mà còn mở ra cuộc đua hấp dẫn giữa các hãng công nghệ.

Tự tin khẳng định sẽ “mở ra kỷ nguyên mới”, Windows công bố Copilot+ PC, so với các dòng PC truyền thống, mạnh gấp 20 lần và đạt hiệu quả hơn đến 100 lần khi chạy các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Tham vọng của Microsoft

Song song việc yêu cầu Copilot+ PC đạt chuẩn phải được trang bị NPU (bộ xử lý thần kinh) đạt từ 40 TOPS (Tera Operations Per Second - chỉ số thể hiện vi xử lý tính toán được bao nhiêu nghìn tỷ phép tính trong một giây) để có thể chạy hơn 40 mô hình AI trên thiết bị (on device) trong bản cập nhật Windows 11 mới nhất, Microsoft cũng giới thiệu Windows Copilot Runtime - nền tảng giúp các hãng công nghệ dễ dàng phát triển các tính năng AI trong tương lai.

Laptop đạt chuẩn Copilot+ PC cần sở hữu NPU đạt hiệu năng tối thiểu 40 TOPS. Ảnh minh họa.

Theo đó, các nhà phát triển có thể tích hợp ứng dụng của mình với các trải nghiệm AI của Windows như Recall (tìm kiếm văn bản, email hoặc trang web chỉ qua mô tả), Studio Effects (tăng độ sáng và làm mờ những thành phần gây xao nhãng khi gọi video), Live Caption Translations (tạo phụ đề chính xác theo thời gian thực), Text Recognition (nhận dạng văn bản để trích xuất, chỉnh sửa từ hình ảnh và tài liệu) hay Phi-Silica (cho phép ứng dụng kết nối mô hình Phi để thực hiện tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên).

Thông qua đây, Windows trao tài nguyên để các nhà phát triển tự do cải tiến những tính năng AI mới nhằm phục vụ người dùng, thay vì phải xây dựng và đào tạo mô hình AI từ đầu một cách phức tạp. “Windows Copilot Runtime có mọi thứ bạn cần để xây dựng những trải nghiệm AI tuyệt vời, bất kể bạn đang ở đâu, dù mới bắt đầu hay đã có mô hình riêng, trên hành trình AI của mình”, Phó chủ tịch Pavan Davuluri chia sẻ trên trang blog của Windows.

Windows Copilot Runtime là nền tảng vững chắc cho các nhà phát triển ứng dụng AI.

Các tính năng AI trên laptop vẫn đang ở mức sơ khai, nhưng đó không phải lý do để phủ nhận tiềm năng vô tận của công nghệ này. Microsoft biết rõ điều đó và với sự xuất hiện của một nền tảng vững chắc như Microsoft Copilot Runtime, không khó hiểu khi các hãng công nghệ bắt đầu phát triển NPU cũng như laptop AI nhằm tận dụng tối đa lợi thế này.

NPU đóng vai trò tất yếu

Không ít người dùng phổ thông đặt câu hỏi: “Tại sao phải nâng cấp lên một chiếc máy sở hữu NPU trong khi CPU (bộ xử lý trung tâm) và GPU (bộ xử lý đồ họa) đủ khả năng chạy các tác vụ AI đã có ở thời điểm hiện tại?”. Câu trả lời nằm ở các các vi xử lý này hoạt động khi đứng độc lập.

CPU sẽ chịu trách nhiệm xử lý các tác vụ chung và chạy hệ điều hành, trong khi GPU chạy những thuật toán song song cho AI và học sâu. Còn NPU, nhờ được thiết kế riêng cho các tác vụ AI, có thể tăng tốc các phép tính mạng nơ-ron mà vẫn duy trì mức tiêu thụ điện năng thấp.

NPU sinh ra để tối ưu các tác vụ AI. Ảnh minh họa.

Nói cách khác, thế mạnh của NPU là khả năng giảm độ trễ và tăng tốc xử lý các tác vụ AI, đặc biệt với những tác vụ cần phản hồi nhanh như nhận dạng giọng nói, dịch và tạo phụ đề, lọc âm, xóa phông, xử lý hình ảnh... theo thời gian thực.

Đó là chưa kể việc sở hữu laptop có NPU đạt chuẩn Copilot+ PC còn giúp người dùng luôn được đảm bảo trải nghiệm các mô hình AI mới và sớm nhất với những cải tiến liên tục từ Windows. Ngoài ra, những chiếc laptop AI cũng nhờ được trang bị NPU mà có thể sở hữu thiết kế mỏng nhẹ hơn.

Hiện nay, các ông lớn ngành chip như Qualcomm, Intel hay AMD đều đã giới thiệu các vi xử lý có NPU hiệu suất cao. Song song đó, bên cạnh Windows, các hãng công nghệ khác, tiêu biểu như Asus, cũng bắt đầu giới thiệu những chiếc Copilot+ PC của riêng mình.

Asus tiên phong phát triển hệ sinh thái Copilot+ PC.

Hệ sinh thái Copilot+ PC của hãng trải dài mọi phân khúc và phục vụ đa dạng nhu cầu từ học tập, làm việc, sáng tạo đến gaming. Với các dòng laptop tích hợp chip AI phổ dụng (Everyday AI Laptop), laptop AI thế hệ mới Copilot+PC (Next Gen AI Laptop Copilot+ PC), laptop AI nâng cao bao gồm NPU + GPU (Advantage AI NPU + GPU) và laptop AI nâng cao không bao gồm NPU (Advantage AI - non NPU, Asus khẳng định người dùng sẽ không còn phải đắn đo giữa việc ưu tiên hiệu năng hay thiết kế.

Không còn là một điểm cộng để các hãng “tô hồng” cho những sản phẩm của mình, AI đã trở thành công nghệ mang tính cách mạng. Với các tính năng của Copilot+ PC, người dùng hứa hẹn có những trải nghiệm khác biệt chưa từng có. Và khi các hãng công nghệ bắt đầu bước vào cuộc đua này, khả năng của trí tuệ nhân tạo sẽ không ngừng được khai mở.