Asus bứt tốc trên đường đua phổ cập laptop AI đến mọi người dùng

Khi ra mắt Copilot+ PC tại Computex 2024, Asus không chỉ đánh dấu kỷ nguyên mới cho máy tính xách tay, mà còn phổ cập trí tuệ nhân tạo tới mọi đối tượng người dùng trên thế giới.

Từ chiếc Eee PC đưa cái tên Asus vươn tới đất Mỹ năm 2007, trải qua gần 3 thập kỷ tìm kiếm những điều phi thường, hãng công nghệ này đã tiên phong tạo nên nhiều cuộc cách mạng trên thị trường laptop: Phổ cập SSD và Windows bản quyền; giới thiệu thiết kế laptop 2 màn hình; cung cấp trải nghiệm hình ảnh mãn nhãn nhờ màn hình Lumina OLED...

Bước vào kỷ nguyên công nghệ mới, Asus chắc chắn không nằm ngoài cuộc chơi trí tuệ nhân tạo (AI). Qua quá trình nghiên cứu sâu rộng về nhu cầu khách hàng cũng như các công nghệ hiện đại hàng đầu, hãng tiếp tục trở thành một trong những đơn vị tiên phong trên hành trình khai phá tiềm năng vô hạn và tăng tính ứng dụng của AI trong cuộc sống thường ngày. Với chiến lược mới, Asus hướng đến định hình tương lai của laptop AI, từ đó mở ra một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Cái bắt tay với các ông lớn

Loạt cải tiến công nghệ minh chứng cho cam kết phát triển trí tuệ nhân tạo được Asus giới thiệu ở sự kiện “Always Incredible” thuộc khuôn khổ Computex 2024 hồi tháng 6. Tại đây, bên cạnh nhấn mạnh chiến lược AI một lần nữa, hãng dành phần lớn thời gian để tập trung vào Copilot+ PC - dòng laptop Windows được đánh giá hỗ trợ AI nhanh và thông minh nhất hiện tại, trải dài ở mọi phân khúc, danh mục sản phẩm.

Với thế hệ laptop mới, Asus tự tin mang đến người dùng trải nghiệm AI vượt trội trong tầm tay nhờ các yếu tố: Bộ vi xử lý AI mới nhất; công nghệ bảo mật tăng cường; hiệu năng mạnh mẽ và tốc độ cao; khả năng cá nhân hóa ấn tượng.

Asus tự tin mang đến người dùng trải nghiệm AI vượt trội.

Theo đó, dải sản phẩm sẽ được tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng bên cạnh bộ xử lý trung tâm (CPU) đơn thuần. NPU được thiết kế riêng để tối đa hóa hiệu năng cho các tác vụ chạy bằng AI. Do đó, với hiệu năng đến hơn 45 TOPS (Tera Operations Per Second - chỉ số thể hiện vi xử lý tính toán được bao nhiêu phép tính trong một giây), NPU trên Copilot+ PC đảm bảo đem lại trải nghiệm AI nhanh chóng, hiệu quả và riêng tư. Chưa hết, bằng cách chạy các tác vụ AI cục bộ trên thiết bị, vi xử lý này còn giúp tối ưu hiệu năng, nâng cao tính an toàn cho dữ liệu và kéo dài thời lượng pin.

Nổi bật không kém là sự xuất hiện của Copilot từ Microsoft. Với việc tích hợp trợ lý AI này, các dòng laptop thế hệ mới của Asus trở thành bạn đồng hành đúng nghĩa, giúp người dùng tìm câu trả lời và cảm hứng khi lướt web, hỗ trợ công việc và sáng tạo, từ đó tập trung hơn vào nhiệm vụ trước mắt. Tất cả “cánh cửa” này được “mở ra” chỉ với một thao tác đơn giản - tìm Copilot trong Windows trên thanh tác vụ, nhấn phím Copilot (nếu có)/tổ hợp phím “Windows + C” để truy cập nhanh.

Đánh dấu một kỷ nguyên AI mới, Copilot+ PC Asus đã biến những điều bình thường thành phi thường. Không chỉ tăng hiệu suất công việc và khả năng sáng tạo, thiết bị còn mở ra cho người dùng những hành trình khám phá đầy mới mẻ và cơ hội mỗi ngày. Điều này được hiện thực hóa bằng nhiều tính năng: Recall - tìm kiếm văn bản, email hoặc trang web chỉ qua mô tả; Live Captions - tạo phụ đề chính xác theo thời gian thực; Concreator - vận dụng trí tưởng tượng để trở thành nghệ sĩ; Windows Studio Effects - tăng độ sáng và làm mờ những thành phần gây xao nhãng khi gọi video; Automatic Super Resolution - tăng cường chất lượng đồ họa trong trải nghiệm gaming.

Copilot+ PC Asus đánh dấu kỷ nguyên mới của laptop AI.

Tất nhiên, Asus không “đơn thương độc mã” trên hành trình tạo ra những cỗ máy mạnh mẽ bên trong vẻ ngoài thời thượng của dải sản phẩm Copilot+ PC này. Chính cú bắt tay cùng các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ đã giúp hãng bước những bước đầu tiên đầy bứt phá. Đó là lý do dù “Always Incredible” là sự kiện ra mắt riêng, Asus vẫn có sự đồng hành của các diễn giả đến từ Microsoft, AMD và Nvidia. Tất cả đều nhấn mạnh đóng góp của họ trong việc phát triển dòng máy mới của Asus nói riêng và định hình kỷ nguyên laptop AI nói chung.

Nếu Phó chủ tịch Mark Linton (Microsoft) một lần nữa nhấn mạnh Copilot+ PC là laptop Windows nhanh và thông minh nhất từng được chế tạo; Phó chủ tịch Jack Huynh (AMD) lại nói về mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều thập kỷ cùng Asus và bước tiến trong việc chế tạo những NPU mạnh nhất thế giới; trước khi Phó chủ tịch Jason Paul (Nvidia) cam kết phối hợp để tạo ra những vi xử lý mạnh mẽ cho game thủ và các nhà sáng tạo nội dung. Trong tương lai, Asus hứa hẹn thúc đẩy mối quan hệ với cả các đối tác khác như Intel, Qualcomm nhằm đưa trải nghiệm AI cao cấp lên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Laptop AI cho tất cả

2024 đánh dấu bước ngoặt của Asus trên khía cạnh phát triển laptop AI, khi hãng liên tục mở rộng dải sản phẩm đến mức rộng lớn và phong phú hàng đầu trong ngành. Từ Zenbook, Vivobook tới ProArt, Gaming, giờ đây, bất kể người dùng là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cần laptop để xử lý các tác vụ cơ bản, hay designer, video editer, game thủ cần một “cỗ máy” mạnh mẽ, tất cả nhu cầu đều được đáp ứng tối đa.

Ông Peter Chang - Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Asus - cho biết: “Trong chiến lược mới của Asus, các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI sẽ được đa dạng hóa cho mọi người dùng cuối. Sau khi cùng các đối tác xây dựng hệ sinh thái AI, việc mở rộng quy mô thị trường PC sẽ được hưởng nhiều tác động tích cực, nhờ sự thúc đẩy nhu cầu mua sắm mới cũng như nâng cấp của khách hàng. Ngay từ giai đoạn đầu, Asus đã sẵn sàng dải sản phẩm trải dài cho mọi nhu cầu”.

Asus hợp tác nhiều ông lớn công nghệ để ngày càng mở rộng hệ sinh thái AI.

Người dùng PC hỗ trợ trí tuệ nhân tạo có thể tận hưởng lợi ích của các tính năng AI qua những bản cập nhật phần mềm và giải pháp đám mây. Asus đảm bảo thông tin rõ ràng về các tính năng có sẵn trong từng danh mục, hỗ trợ người dùng phát huy tối đa tiềm năng của thiết bị. Theo đó, hãng phân ra 3 loại AI PC để phục vụ đa dạng đối tượng mục tiêu: PC hỗ trợ AI, Copilot+ PC có đồ họa tích hợp, Copilot+ PC nâng cao có đồ họa rời.

Laptop tích hợp chip AI phổ dụng (Everyday AI Laptop): Là những mẫu laptop Asus tích hợp chip AI kết hợp trợ lý ảo Microsoft Copilot. Máy cho trải nghiệm ấn tượng từ thiết kế, hiệu năng đến chất lượng hiển thị. Trợ lý Copilot sẽ phân tích bối cảnh, thông tin của website, dữ liệu công việc và những gì người dùng đang làm trên laptop để tăng tốc khả năng làm việc.​ Phân khúc này gồm các dòng laptop như Zenbook Duo, Vivobook S 14/16 OLED, Zenbook S 13 OLED, Zenbook 14 OLED.

Laptop AI thế hệ mới Copilot+PC(Next Gen AI Laptop Copilot+PC)​: Là những mẫu laptop Asus tích hợp chip AI, được đánh giá nhanh và thông minh nhất. Với NPU có khả năng tính toán hơn 45.000 tỷ phép tính/giây (45 TOPS), bổ sung loạt tính năng AI tiên tiến nhất cùng thời lượng pin thoải mái để sử dụng cả ngày, đây là những laptop cho phép người dùng thực hiện “những điều không tưởng”.​ Phân khúc này có dòng sản phẩm tiêu biểu là Vivobook S 15.

Dải sản phẩm AI PC của Asus đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Laptop AI nâng cao bao gồm NPU + GPU (Advantage AI NPU + GPU): Là những mẫu laptop AI mạnh hàng đầu thế giới. Kết hợp NPU (50 TOPS), GPU Nvidia (đến 321 TOPS) với CPU và iGPU (31 TOPS), tổng sức mạnh tính toán của máy có thể đạt 402.000 tỷ phép tính/giây (402 TOPS), tạo nên thiết bị tuyệt vời cho mọi tác vụ từ ứng dụng AI trong game, làm việc đến sáng tạo, đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến.​

Laptop AI nâng cao không bao gồm NPU (Advantage AI - non NPU): Là những mẫu laptop mang đến người dùng trải nghiệm AI theo cách truyền thống nhưng ở đẳng cấp cao. Nền tảng công nghệ lõi gồm hệ thống tản nhiệt tối tân ROG Intelligent Cooling và mức công suất TGP cao nhất giúp phát huy tối đa sức mạnh xử lý cho GPU rời từ Nvidia. Với tuỳ chọn GPU GeForce RTX 4090 cho khả năng xử lý 686.000 tỷ phép tính/giây (686 TOPS), sản phẩm này phù hợp người dùng cần hiệu năng mạnh nhất cho mọi tác vụ AI.​

Ông Peter Chang chia sẻ: “Chúng tôi tin AI không chỉ là một điểm nổi bật để tăng doanh số bán hàng, mà sẽ trở thành công nghệ mang tính cách mạng”. Với Copilot+ PC, Asus đang từng bước tạo dấu ấn ở chính cuộc cách mạng này.

AI phát triển rất nhanh nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Vì vậy, phổ cập trí tuệ nhân tạo tới người dùng là một trong những sứ mệnh Asus theo đuổi. “Chúng tôi tin một khi đã thử AI, bạn sẽ không bao giờ hối hận. Với các tính năng của Copilot+ PC, chỉ cần trao cho chúng cơ hội, bạn sẽ thấy đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác”, Giám đốc Asus khẳng định.