Người đi làm dịp Tết có thể được hưởng 490% lương

Trong trường hợp đi làm dịp nghỉ lễ Tết, người lao động có thể nhận mức thu nhập lên tới 490% lương ngày thường.

Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng bậc nhất trong năm, cũng là khoảng thời gian để người lao động nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, do đặc thù của nhiều lĩnh vực không ít người lao động vẫn phải làm việc trong những ngày Tết. Đi kèm với đó là chế độ tiền lương, tiền công cao hơn nhiều so với ngày thường.

Người lao động đi làm xuyên Tết tiền lương được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức chi trả cao hơn đáng kể. Ảnh minh họa: VnEconomy.

Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Người lao động không đi làm vẫn được trả đủ tiền lương theo hợp đồng.

Trường hợp đi làm trong dịp Tết, tiền lương được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức chi trả cao hơn đáng kể. Cụ thể, làm việc vào ngày lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể 100% tiền lương của ngày nghỉ lễ vẫn được hưởng. Như vậy, làm việc ban ngày dịp Tết, người lao động được hưởng tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.

Nếu làm việc ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương. Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, được trả thêm 60% tiền lương. Như vậy, cộng gộp các khoản này, người lao động làm thêm giờ ban đêm trong dịp Tết có thể được hưởng ít nhất 490% tiền lương.