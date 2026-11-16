Người đẹp Nhật Bản vừa bị bắt là ai

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi cô góp mặt trong chương trình hẹn hò thực tế Badly in Love mùa 2 của Netflix, với tên tiếng Nhật là Love Joto. Chương trình đưa những người trẻ có cá tính mạnh, nhiều trải nghiệm tình cảm phức tạp đến sống chung trong 14 ngày tại một học viện ở Okinawa. Hình ảnh một nữ tiếp viên sắc sảo, quyết liệt trong tình cảm giúp Assun trở thành người chơi nữ được quan tâm nhất.