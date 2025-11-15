Người đẹp mặc bikini nhào lộn gây tranh luận

Hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Ahtisa Manalo nhảy nhót, nhào lộn trong trang phục bikini đang lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo ý kiến trái chiều.

Tại hoạt động The Swimsuit Fashion Show Pattaya thuộc khuôn khổ Miss Universe 2025 vừa diễn ra, đại diện Philippines Ahtisa Manalo gây chú ý với màn nhào lộn, nhảy nhót táo bạo. Hình ảnh chụp các động tác nhào lộn của người đẹp được cô đăng tải lên fanpage chính thức với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi.

Kèm theo hình ảnh kể trên, Ahtisa Manalo viết: “Bạn có muốn xem phần trình diễn của tôi”. Phần nhào lộn này không nằm trong màn trình diễn catwalk chính thức của Ahtisa Manalo, mà có lẽ được người đẹp thực hiện ở hậu trường, sau khi kết thúc chương trình.

Màn nhào lộn gây bàn tán của Ahtisa Manalo. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, nó đang lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều tranh luận. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú với tính cách hài hước, năng động của người đẹp Philippines và cho rằng đây cũng là cách cô thể hiện cá tính. Nhưng những ý kiến khác lại cho rằng việc Ahtisa Manalo nhào lộn trong trang phục bikini là hở hang, phản cảm. Thậm chí, một số khán giả so sánh cách cô thể hiện như đang thi Miss Grand, chứ không phải Miss Universe.

Trước hàng trăm bình luận thắc mắc, Ahtisa Manalo chưa lên tiếng giải thích. Cô vẫn giữ hình ảnh này trên trang cá nhân.

Ahtisa Manalo sinh năm 1997, từng đại diện Philippines tại Hoa hậu Quốc tế 2018 và giành ngôi Á hậu 1. Sau đó, cô đại diện cho Quezon tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines năm 2024. Cô giành ngôi Á hậu 2 và được bổ nhiệm làm đại diện Philippines tại Hoa hậu Cosmo 2024. Tại đây cô lọt top 10.

Người đẹp tiếp tục đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 và đại diện cho Philippines tại Hoa hậu Hoàn vũ đang diễn ra ở Thái Lan.

Ahtisa Manalo cao 1,7 m, hiện là thí sinh mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ. Cô có gương mặt đẹp, kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều cuộc thi lại lợi thế trong những phần bình chọn nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ ở Philippines.