Người đẹp khiến Oxlade-Chamberlain 'đâm đầu' về đá giải hạng Nhất

Alex Oxlade-Chamberlain bất ngờ đàm phán trở lại bóng đá Anh cùng một CLB hạng Nhất - động thái có thể giúp anh được sống cùng vị hôn thê Perrie Edwards sau 9 năm xa cách.

Oxlade-Chamberlain bên cạnh vị hôn thê

Theo báo chí Anh, Birmingham City nhắm đến một thương vụ gây sốc với Alex Oxlade-Chamberlain. Tiền vệ 32 tuổi, cựu tuyển thủ Anh, đang khoác áo Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi rời Liverpool năm 2023. Theo Mirror, đội bóng Istanbul sẵn sàng để anh ra đi nếu đạt được thỏa thuận phù hợp.

Oxlade-Chamberlain được cho là cởi mở với khả năng trở lại Anh, đồng thời cũng nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng Premier League. Cựu tiền vệ của Liverpool và Arsenal đã trở lại tập luyện đầy đủ tại Thổ Nhĩ Kỳ và đang có thể trạng tốt.

Một cú chuyển nhượng về Anh cũng đồng nghĩa Oxlade-Chamberlain sẽ được đoàn tụ cùng vị hôn thê Perrie Edwards - cựu thành viên nhóm Little Mix - và cậu con trai ba tuổi của họ. Năm 2024, Edwards tiết lộ rằng trong suốt chín năm yêu nhau, hai người chưa từng sống chung.

Oxlade-Chamberlain và người đẹp bên cạnh danh hiệu Champions League

Cô chia sẻ trên ITV: “Không thể giấu, nó thực sự khó khăn. Khi anh ấy còn chơi cho Liverpool và đóng quân ở Manchester, việc đi lại rất thuận tiện, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thì xa hơn nhiều và anh ấy cũng ít có thời gian nghỉ".

Edwards thừa nhận đang bắt đầu sự nghiệp solo trong khi vẫn chăm sóc một bé hai tuổi, nên phải xoay xở rất nhiều. Người đẹp khẳng định "vì những người mình yêu, ta sẽ làm tất cả".

Trong giai đoạn 2012–2019, Oxlade-Chamberlain có 35 lần khoác áo đội tuyển Anh và ghi được bảy bàn. Anh khởi nghiệp ở Southampton, sau đó gia nhập Arsenal năm 2011, ra sân 198 trận, ghi 20 bàn và giành ba FA Cup.

Năm 2017, Oxlade-Chamberlain chuyển đến Liverpool, nơi anh giành được gần như mọi danh hiệu: Champions League, Premier League, Cúp Liên đoàn, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Trong màu áo The Reds, anh ghi 18 bàn sau 146 trận.