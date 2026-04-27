Người đẹp Hàn bơi lội, tắm nắng ở Phú Quốc

Mới đây, trên trang cá nhân, Seolhyun chia sẻ loạt ảnh được chụp tại Phú Quốc . Loạt ảnh cho thấy nữ ca sĩ kiêm diễn viên vừa tận hưởng quãng thời gian nghỉ dưỡng tại Bãi Sao, Phú Quốc. Tại đây, cựu thành viên AOA chạy bộ, bơi lội và tắm nắng.

Trong một bức ảnh, ngôi sao Hàn Quốc khoe vóc dáng cân đối trong bộ đồ bơi một mảnh màu đen. Bên cạnh đó, Seolhyun cũng thưởng thức ẩm thực địa phương. Cô mặc đồ đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng khi ghé thăm một quán cà phê sau đó chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân.

Seolhyun xuất hiện trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt của Netflix mang tên Slowly but Intensely. Trong dự án này, nữ ca sĩ diễn xuất cùng Gong Yoo và Song Hye Kyo . Bên cạnh đó, cô cũng đảm nhận vai trò khách mời đặc biệt trong bộ phim truyền hình mới của JTBC Human X Gumiho do Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook thủ vai chính.

Seolhyun nổi tiếng có vóc dáng đẹp từ khi ra mắt. Trong một cuộc khảo sát do JOB KOREA và ALBAMON thực hiện vào giữa năm 2025, phụ nữ Hàn Quốc đã bình chọn cho người nổi tiếng nữ có thân hình mà họ muốn đạt được sau khi ăn kiêng thành công. Seolhyun là một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách.

Seolhyun sinh năm 1994, ra mắt với nhóm nhạc AOA và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng vóc dáng cân đối. Ngay từ thời điểm debut, cô đã trở thành tâm điểm truyền thông, đặc biệt khi loạt ảnh chưa chỉnh sửa trong một chiến dịch quảng cáo được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Seolhyun còn nhiều lần chia sẻ về cách duy trì hình thể. Nữ ca sĩ cho biết cô không áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe mà tập trung vào việc luyện tập đều đặn để giữ vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh. Hiện tại, Seolhyun tập trung cho công việc diễn xuất. Cô đã tham gia các bộ phim Orange Marmalade, My Country: The New Age, Awaken…

