Bạn gái Liên Bỉnh Phát gây chú ý

Ngọc Kayla được chú ý khi hỗ trợ bạn trai Liên Bỉnh Phát trong tiết mục solo của nam diễn viên ở đêm nhạc Gai Home diễn ra tối 26/4.

Tối 26/4, concert Gai Home quy tụ 32 nghệ sĩ như Soobin, Liên Bỉnh Phát, Cường 7, Jun Phạm... của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại Hưng Yên. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ê-kíp dành phần lớn thời lượng ở nửa sau cho các tiết mục solo, tạo điều kiện để mỗi nghệ sĩ thể hiện màu sắc cá nhân.

Trong số đó, phần trình diễn của Liên Bỉnh Phát trở thành điểm nhấn khi anh mang đến ca khúc Nhường hạnh phúc cho anh với giai điệu sôi động. Đáng chú ý, đây là bài hát của Ngọc Kayla - bạn gái nam nghệ sĩ.

Hình ảnh Liên Bỉnh Phát và bạn gái trong đêm nhạc. Ảnh: NSX.

Khoảnh khắc Ngọc Kayla xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ bạn trai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi kết hợp trong một tiết mục âm nhạc trước đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ ghi điểm với ngoại hình sáng, phong thái tự tin cùng phần vũ đạo được đánh giá đẹp mắt. Ở cuối phần trình diễn, Liên Bỉnh Phát còn bế bổng người yêu.

Sau đó, video, hình ảnh của cặp sao lan truyền trên mạng xã hội và Ngọc Kayla nhận nhiều lời khen ngợi. Bài viết của nam diễn viên về tiết mục chung với bạn gái cũng đạt gần 10.000 tương tác trên trang cá nhân của anh. Theo chia sẻ của Liên Bỉnh Phát, ý tưởng để bạn gái xuất hiện trên sân khấu là do một anh tài trong team Chín Muồi gợi ý.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla đã có khoảng 7 năm bên nhau. Thời gian đầu, họ khá kín tiếng, không chia sẻ về chuyện tình cảm. Gần đây, họ thoải mái xuất hiện cùng nhau hoặc chia sẻ về đối phương hơn. Cuối 2025, khi cùng tham gia concert SKYNote 2025 diễn ra tại TP.HCM của Quốc Thiên, cả hai có cử chỉ thân mật khi kiss cam lia tới họ.

Cách đây không lâu, khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, nam diễn viên chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Ở thời điểm bây giờ, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với trạng thái này, cho nên vẫn chưa có ý định đưa ra thêm một quyết định gì để hạnh phúc hơn. Tôi chưa biết ngày mai hoặc ngày mốt như thế nào, nhưng ít nhất ở thời điểm này, chúng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Do đó, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì trạng thái hiện tại”.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, được biết tới qua các phim như Song lang, Quý cô thừa kế, Đại tiệc trăng máu… Anh còn được biết tới thông qua chương trình Running Man và Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngọc Kayla tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991, gia nhập nhóm Mắt ngọc vào 2015. Năm 2017, cô tham gia Giọng hát Việt và thuộc đội Đông Nhi.