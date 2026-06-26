Người dân thích thú trải nghiệm robot AI hình người làm ‘công chức’

Nhiều người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đồng Hới (Quảng Trị) háo hức đứng trước một “nhân viên” đặc biệt - robot AI hình người.

Những ngày gần đây, góc đặt robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đồng Hới trở thành nơi thu hút đông người nhất. Không ít người sau khi lấy số thứ tự làm thủ tục đều ghé lại, tò mò thử trò chuyện với “công chức đặc biệt” có dáng vẻ giống con người.

Một người dân đang trò chuyện với robot.

Xếp hàng để... nói chuyện với robot

Đứng trước robot, chị Nguyễn Thị Hồng (trú phường Đồng Hới) ban đầu còn dè dặt. Chỉ sau vài câu hỏi về thủ tục chứng thực giấy tờ, robot nhanh chóng trả lời rõ ràng từng bước thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị và nơi tiếp nhận.

“Tôi chỉ định thử cho biết vì thấy nhiều người đứng xem. Không ngờ robot trả lời rất nhanh, nói rõ ràng, lại còn hướng dẫn từng bước nên rất dễ hiểu. Cảm giác như đang hỏi một cán bộ tiếp nhận hồ sơ vậy” - chị Hồng cười.

Cách đó không xa, ông Lê Văn Thành, đến làm thủ tục tách thửa đất, cũng dành vài phút để trải nghiệm trước khi đến quầy tiếp nhận. “Tôi nghe nói có robot AI nên cũng muốn thử xem thế nào. Hỏi vài câu là biết ngay cần chuẩn bị những giấy tờ gì, khỏi phải đi hỏi nhiều người. Vừa tiện vừa thú vị” - ông Thành chia sẻ.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dùng điện thoại ghi hình, chụp ảnh khi robot giao tiếp với người dân. Có người còn thử đặt những câu hỏi ngoài phạm vi thủ tục hành chính chỉ để kiểm tra khả năng phản hồi của thiết bị.

Nhiều người dân nhận xét, không ngờ robot trả lời rất nhanh, nói rõ ràng, lại còn hướng dẫn từng bước nên rất dễ hiểu.

Từ sự mới lạ đến “trợ lý số” của người dân

Theo ông Trần Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đồng Hới, robot AI được đưa vào vận hành thử nghiệm từ đầu tháng 6 nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính và giảm áp lực cho đội ngũ công chức ở khâu tư vấn ban đầu.

Sau gần một tháng hoạt động, robot đã giải đáp hơn 380 câu hỏi và hỗ trợ trực tiếp trên 190 lượt người dân, doanh nghiệp đến trải nghiệm. “Ban đầu nhiều người đến chỉ vì tò mò muốn xem robot hoạt động ra sao. Nhưng sau khi trải nghiệm, hầu hết đều nhận thấy thiết bị thực sự hữu ích vì giúp họ biết trước quy trình, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nộp” - ông Sơn cho biết.

Theo lãnh đạo trung tâm, robot không thay thế công chức mà đóng vai trò “trợ lý số”, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn. Trong lúc cán bộ đang tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn người khác, robot có thể trả lời ngay những câu hỏi phổ biến, giúp tiết kiệm thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan hành chính.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bổ sung thêm các tình huống hỏi - đáp, nâng cao khả năng nhận diện giọng nói và mở rộng phạm vi hỗ trợ của robot.

Việc đưa robot AI vào phục vụ không đơn thuần là bổ sung một thiết bị công nghệ mới, mà còn cho thấy chuyển đổi số đang hiện diện bằng những trải nghiệm rất gần gũi với người dân.

Từ sự tò mò ban đầu, nhiều người đã mạnh dạn tiếp cận các dịch vụ công theo cách hoàn toàn mới.

Từ sự tò mò ban đầu, nhiều người đã mạnh dạn tiếp cận các dịch vụ công theo cách hoàn toàn mới, nơi chỉ cần vài phút trò chuyện với robot là có thể nắm rõ thủ tục cần thực hiện, thay vì mất nhiều thời gian dò hỏi như trước.

Khi công nghệ không còn nằm sau những phần mềm quản lý mà trực tiếp tương tác với người dân ngay tại quầy giao dịch, chuyển đổi số cũng trở nên dễ cảm nhận hơn.

Và với nhiều người đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đồng Hới những ngày này, “đi làm giấy tờ” bỗng có thêm một trải nghiệm đáng nhớ: Được trò chuyện với một “công chức AI” bằng xương... à không, bằng kim loại.