Người đàn ông xuống tắm sông Sài Gòn nhưng không thấy lên

Ngày 9/1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Công an TP.HCM và phường Thủ Dầu Một dùng cano, người nhái tiến hành tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích khi xuống sông Sài Gòn tắm.
Lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích trên sông Sài Gòn đoạn phố đi bộ Bạch Đằng.
Theo thông tin ban đầu, đêm 8/1, một số người phát hiện người đàn ông xuống sông Sài Gòn ở phố đi bộ Bạch Đằng để tắm. Sau đó, họ không thấy người này lên bờ nên trình báo cơ quan chức năng.
Công an phường Thủ Dầu Một sau đó trích xuất camera an ninh trong khu vực, phát hiện có người xuống sông nhưng không thấy lên bờ nên tổ chức tìm kiếm. Lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM dùng cano, người nhái để tìm kiếm suốt cả đêm và đến sáng nay vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
Thời tiết tại khu vực TP.HCM từ tối 8/1 đến sáng 9/1 rất lạnh, nhiệt độ có lúc 15 độ.
