Người đàn ông vô cớ dùng rựa chém 2 người trọng thương

Dù mâu thuẫn với người khác, Thái Quốc Phúc lại lấy cớ gây sự, dùng rựa tấn công 2 người không liên quan, khiến 1 nạn nhân bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện TW Huế cấp cứu.

Ngày 21/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Quốc Phúc (SN 1986, trú xã Cam Lộ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, chiều 20/4, mặc dù có mâu thuẫn với một người khác, Phúc lại lấy cớ gây sự với những người xung quanh. Trong lúc xảy ra vụ việc, Phúc sử dụng rựa tấn công 2 người không có mâu thuẫn gì với mình.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Phúc.

Hậu quả, cả hai nạn nhân đều bị thương tích, trong đó một người bị thương nặng phải chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cam Lộ đã nhanh chóng tiếp nhận nguồn tin, tổ chức xác minh, thu thập tài liệu ban đầu. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.