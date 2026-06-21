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Pháp luật

Phát hiện 600 sản phẩm phụ tùng ôtô có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  • Chủ nhật, 21/6/2026 14:44 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Hơn 600 sản phẩm phụ tùng ôtô có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện.

Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng) phát hiện, tiến hành khám phương tiện ôtô biển kiểm soát 29H-26X.XX, do ông T.H.L, trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội là người điều khiển.

600 san pham, phu tung oto anh 1

Đoàn kiểm tra kiểm đếm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa là phụ tùng ôtô, tổng số lượng 695 sản phẩm. Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đội đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật nêu trên, đồng thời thực hiện biện pháp nghiệp vụ, thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://anninhthudo.vn/phat-hien-tren-600-san-pham-phu-tung-o-to-co-dau-hieu-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-post656931.antd

V.Hằng/An ninh thủ đô

600 sản phẩm phụ tùng ôtô 600 sản phẩm phụ tùng ôtô

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